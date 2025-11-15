'메이플스토리'의 겨울 업데이트 계획 발표하는 쇼케이스 '크라운', 12…

|
넥슨은 온라인게임 '메이플스토리'의 2025 겨울 쇼케이스 '크라운(CROWN)'을 오는 12월 13일 진행한다고 밝혔다.
현장 초청 이용자에게는 쇼케이스 테마의 응원봉, 아크릴 무드등, 필름 포토카드 1종, '메이플스토리' 컬렉션 카드 1팩을 특전으로 제공하고 스템커피 코엑스점 음료 이용권을 추가로 선물한다. 또 온라인 시청 이용자를 포함한 모든 이용자에게 12월 17일까지 'VIP 사우나 이용권 6개'를 지급하는 '시청 이벤트'를 실시한다.
쇼케이스를 진행하는 메가박스 코엑스점 인근에서는 행사 당일부터 12월 27일까지 다양한 현장 참여 프로그램을 선보인다. 우선 2025년 '메이플스토리' 플레이 기록에 기반한 캐릭터 커스텀 포토를 제공하고, 현장 포토존에 참여자의 캐릭터를 노출한다. 또 스템커피 코엑스점에서 '메이플스토리' 컬래버레이션 메뉴 '극한 성장의 에이드'와 '파워 엘릭서 라떼'를 선보이고 이 메뉴 주문 시 2025년 업데이트 콘텐츠를 기념할 수 있는 필름 포토카드 2종 중 1종을 선물한다.
이밖에 쇼케이스 당일에는 현장의 파노라마 전광판에 자신의 캐릭터가 등장하는 인터렉티브 캐릭터 월을 운영한다. 현장 프로그램은 쇼케이스 당일 행사 초청 이용자를 대상으로, 다음날부터는 모든 '메이플스토리' 이용자를 대상으로 운영한다.