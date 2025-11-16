쯔양, 보법이 다른 '초딩 쯔양' 시절…"점심시간에 등교. 학교에 급식 먹으러 가"

기사입력 2025-11-16 08:51


[스포츠조선 김준석 기자] 예능 '어디로 튈지 몰라'의 김대호가 'MZ세대' 쯔양, 조나단과 세대 차이를 실감한다.

ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다.

'맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 각광받고 있다.

이 가운데 오늘(16일) 방송되는 '어튈라' 9회에서는 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 청주의 한 인생 분식 맛집에서 어린 시절 추억에 빠진다.

안재현은 "어릴 때 진짜 조용하게 학교 다녔다. 별명은 백설기"라며 입을 연다. 이에 쯔양은 본투비 내향형 기질에 공감하며 "저도 집에서는 할 말 다 하고 밖에서는 조용한 스타일이었다.

워낙 소심해서 점심시간에 등교할 정도"라고 고백한다.

하지만 먹는 것에 있어서는 예외였던 소심함. 쯔양은 "어릴 때도 급식 먹고도 배가 안 차서 간식 10개씩 사 먹었다. 그때부터 잘 먹는 애로 유명했다"라고 솔직하게 털어놔 폭소를 유발한다.

그런가 하면, 김대호가 뜻밖의 세대 차이를 발견한다고 해 흥미를 더한다. 김대호가 "초등학교 때 교실에서 갈탄(석탄의 한 종류)을 사용했다"라고 이야기하자, 쯔양, 조나단 모두 일제히 "갈탄이 뭐냐"라며 어리둥절해 한다.


이에 김대호가 "난로 틀 때 쓰는 거다. 주전자 올려놓는 난로 모르냐"라고 울컥하자, 조나단은 그제서야 "TV에서 봤다"라고 받아쳐 '세대 차이 직격탄'을 날린다는 후문이다.

이처럼 어린 시절 추억 하나로 티키타카가 폭발한 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 케미스트리는 '어튈라' 9회에서 확인할 수 있다.

한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.

