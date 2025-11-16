"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체 무슨 생각? 유럽 이적시장 1티어 "수비수 영입할 계획"

기사입력 2025-11-16 08:28


"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
사진=손흥민 SNS 캡처

"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘은 무슨 계획일까. 손흥민의 빈자리를 채우지 못했지만, 공격 대신 수비 보강을 노린다는 소식이 전해졌다.

영국의 홋스퍼HQ는 15일(한국시각) '온스테인은 토트넘 이적에 대한 기이한 예측을 내놓았다'라고 보도했다.

홋스퍼HQ는 '토트넘이 내년 1월과 여름 이적시장에서 공격진을 영입해야 한다는 것은 의심의 여지가 없다. 손흥민을 잃고, 토트넘 최전방에 영입된 선수는 모하메드 쿠두스뿐이다. 토트넘은 새로운 스트라이커와 왼쪽 윙어가 필요하다. 다만 데이비드 온스테인은 예상치 못한 답변을 내놓았다'라고 전했다.


"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
로이터연합뉴스

"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
로이터연합뉴스
토트넘은 올 시즌 공격에서 큰 문제를 겪고 있다. 지난 10년 동안 팀의 에이스 역할을 맡았던 손흥민까지 사라진 토트넘 공격에는 해결사가 없었다. 일부 영국 언론은 '손흥민은 기력이 소진되어 잔부상에 시달리고 평소 수준 이하의 경기력을 보였다'며 손흥민이 토트넘을 떠날 시점이었다고 주장하기도 했으나, 그런 손흥민조차 없는 토트넘의 공격은 답답함 그 자체다. 공격의 창의성을 불어넣어줄 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키도 장기 결장 중이다. 모하메드 쿠두스가 '크랙' 역할을 해주지만, 확실한 에이스로 거듭나기에는 아직 부족한 모습을 보여주는 상황에서 토트넘의 공격 부진은 언제 터질지 모르는 시한폭탄이었다.

최근 이 문제가 제대로 터지기도 했다. 첼시전에서 0대1로 패한 토트넘은 무기력한 공격력으로 팬들을 실망시켰고, 경기 후 야유가 쏟아지기도 했다. 잔인한 평가까지 나왔다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '프랭크 감독은 창의성 공백으로 누누 에스피리투 산투 감독 시절과 유사한 모습을 보인다'라고 지적하기도 했다. 영국의 BBC는 '토트넘이 공격에서 새로운 바닥을 찍었다'라고 평하기도 했다. 다행히 이어진 맨유전에서 공격진의 득점이 터지기도 했으나, 여전히 공격의 아쉬움이 크다.


"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
로이터연합뉴스
하지만 이런 상황임에도 불구하고 토트넘의 우선순위는 수비로 보인다. 유럽축구 이적시장 전문가 데이비드 온스테인은 '토트넘은 수비를 업그레이드하기 위해 오랫동안 노력했다. 제러드 브랜스웨이트를 눈여겨봤다'고 밝혔다.

2020년 에버턴에 합류하며 EPL에 모습을 드러낸 브랜스웨이트는 임대로 성장하는 시간을 보낸 후 2023~2024시즌부터 본격적인 에버턴 핵심 수비수로 거듭났다. 왼발잡이라는 특징과 더불어 피지컬을 활용한 제공권 능력, 후방에서의 패스까지 잉글랜드 팬들의 시선을 주목시킬 정도로 브랜스웨이트의 활약은 탁월했다.

이후 맨유, 토트넘 등의 관심을 받았던 브랜스웨이트는 이적 대신 에버턴에 남아 경력을 이어갔다. 활약도 꾸준히 이어가고 있지만 지난 8월 햄스트링 부상 이후 올 시즌은 아직까지 복귀하지 못하고 있다. 이런 상황에서 브랜스웨이트가 겨울 이적시장을 통해 관심을 유지한 토트넘으로 향할 수 있다는 전망이 등장했다.


"수준 이하 경기력" 손흥민 떠난 빈자리 여전히 '허전'...토트넘 대체…
로이터연합뉴스

브랜스웨이트가 토트넘 수비를 강화할 수 있는 존재라는 점은 부정할 수 없지만, 올 시즌 공격에서 가장 큰 문제를 안고 있는 토트넘이 당장 센터백 영입을 우선적으로 진행해야 할지는 미지수다. 팬들로서도 막대한 이적료를 수비 보강에 투입한다면 올 시즌 내내 답답한 공격이 이어질 것이라는 실망감이 커질 수밖에 없다. 토트넘의 겨울 이적시장 선택에 관심이 쏠린다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

은지원, 9세 연하 스타일리스트와 2세 포기…재혼 한달만 "정관수술"[SC리뷰]

3.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

4.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

5.

[공식] '미성년자 성폭행' 前엑소 크리스, 감옥서 장기적출 사망설에 "사실무근"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

2.

토트넘 유력 소식통 폭로! "LA FC 헌신 중" 손흥민, 토트넘과 적으로 만날 준비..."제대로된 작별 인사, 한국에서 맞대결 예고"

3.

'사무라이 블루'에 푹 빠졌다...가나 감독, 자국 선수 발목 박살 낸 충돌에도 "日 선수 사과했으니 고마워"

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

"일관성 없다" 손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니 비난 폭발…결국 새 공격수 찾는다 '두산 블라호비치, FA 영입 준비'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

2.

토트넘 유력 소식통 폭로! "LA FC 헌신 중" 손흥민, 토트넘과 적으로 만날 준비..."제대로된 작별 인사, 한국에서 맞대결 예고"

3.

'사무라이 블루'에 푹 빠졌다...가나 감독, 자국 선수 발목 박살 낸 충돌에도 "日 선수 사과했으니 고마워"

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

"일관성 없다" 손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니 비난 폭발…결국 새 공격수 찾는다 '두산 블라호비치, FA 영입 준비'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.