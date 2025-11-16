정지선, '명장' 안유성과 맞붙는다…짬뽕 메뉴 정식 도전 ('사당귀')

|
[스포츠조선 안소윤 기자]'사장님 귀는 당나귀 귀'에서 정지선 셰프가 안유성 명장과 짬뽕으로 정면승부를 펼친다.
군산에 이어 김제에 있는 중식당을 방문한 정지선은 '정지선의 방송 스승'이라고 주장하는 안유성 명장을 만나 뜻밖의 신경전을 펼친다. 안유성의 주장에 정지선은 "전 알아서 컸는데"라며 반박하더니 "안유성이 요리 서바이벌에 있었는지 생각이 안나"라며 안유성의 존재감을 디스한다.
두 사람의 불꽃 튀는 신경전은 짬뽕 대결로 이어진다. 안유성이 "명장표 짬뽕은 이런 것"이라며 한우 사골 육수 베이스의 백짬뽕과 전현무가 극찬한 파프리카 김치를 꺼내 들자 정지선은 "현무 형님은 맛 잘 몰라요"라고 전현무의 입맛까지 디스하며 승부욕을 불태운다. 정지선은 "내가 짬뽕하면 대박날 것"이라고 확신하며 해산물과 매콤한 불향이 가득한 홍짬뽕으로 선전포고를 한다. 그동안 짬뽕 메뉴를 선보이지 않았던 정지선 셰프가 새로운 짬뽕을 자신의 시그니처 메뉴로 추가할 수 있을지 '사당귀' 본 방송에서 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com