한혜진, 충격 점사에 숨겨진 가족史 공개 '눈물'…母 "어릴적 혜진이가 …

16일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 무속인을 찾은 한혜진과 배정남의 충격적인 점괘가 공개된다.
한혜진과 배정남은 운세를 알아보기 위해 영화 '파묘'의 자문위원으로 알려진 무속인을 찾아갔다. 배우 김고은에게 직접 굿을 지도했다는 무속인은 며느리와 함께 무당 일을 한다고 밝혀 스튜디오의 이목을 끌었다. 두 무속인은 한혜진을 보자마자 "너무 강한 무당이 들어왔다"라며 놀라움을 표했다. 묘한 긴장감이 흐르자 한혜진 母 역시 가슴을 졸였다는 후문이다.
이어 무속인은 시작과 동시에 한혜진의 충격적인 점사를 쏟아내 모두를 놀라게 했다. 안타까운 가정사가 보인다는 무속인의 말에 한혜진은 "어디서도 집안 이야기를 한 적이 없는데"라며 그간 남몰래 속앓이 해온 이야기를 최초 고백했고, 결국 눈물을 참지 못했다. 이를 지켜보던 한혜진 母 역시 "어릴 적부터 혜진이가 감당해야 했던 일이 있었다"라며 함께 눈물을 터뜨려 모두를 마음 아프게 했다.
이후 배정남의 점사를 본 무속인은 "고아 사주"라며 그가 가족도, 친지도 없이 홀로 인생을 살아갈 팔자임을 안타까워했다. 아버지 산소에 오래 찾아가지 않은 걸로 보인다는 무속인의 말에 배정남은 사실이라며 오래 찾아뵐 수 없었던 속사정을 고백해 눈길을 끌었다. 이어 무속인은 배정남의 돌아가신 아버지와 접신한 듯, 오직 두 사람만이 알고 있던 이야기를 전해 모두를 충격에 빠뜨리기도 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com