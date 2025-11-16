가수 이은하, 父빚 떠안고 생계형 가수 전락→쿠싱증후군·유방암 투병까지 '굴곡진 음악 인생'(백투더뮤직)

기사입력 2025-11-16 09:42


가수 이은하, 父빚 떠안고 생계형 가수 전락→쿠싱증후군·유방암 투병까지 …

[스포츠조선 고재완 기자] '디스코의 여왕' 이은하의 이야기가 전파를 탄다.

16일 방송하는 KBS 1TV 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌 2'에서 이은하는 어린 시절부터 남다른 음악적 재능을 보였다. 딸의 가능성을 알아본 아버지의 권유로 초등학교 시절부터 산에 올라 발성 연습을 하며 노래를 익혔고, 그 노력은 어린 나이에 기념 앨범을 제작하는 성과로 이어졌다. 이후 우연히 이 앨범이 방송가에 알려지며 신인가수 후보에 오르게 되었다. 당시 청소년의 방송 출연이 엄격히 제한되던 시기였던 탓에 사촌 언니의 호적으로 가요계에 입문하게 된다.

이후 1973년 '님 마중'을 시작으로 '아직도 그대는 내 사랑', '당신께만', '봄비', '아리송해', '사랑도 못 해본 사람은', '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼', '돌이키지 마', '밤차' 등 수많은 히트곡을 발표하며 가요제를 비롯한 각종 시상식을 휩쓴 가수 이은하. 그녀는 특유의 허스키하고 파워풀한 가창력, 장르를 넘나드는 폭넓은 표현력으로 대한민국을 대표하는 히트곡 가수로 자리매김했다.


가수 이은하, 父빚 떠안고 생계형 가수 전락→쿠싱증후군·유방암 투병까지 …

가수 이은하, 父빚 떠안고 생계형 가수 전락→쿠싱증후군·유방암 투병까지 …
한편, 왕성한 활동 중 아버지의 빚을 떠안으며 생계형 가수로 전락하고, 쿠싱증후군과 유방암 투병까지 겪는 등 고난의 시기를 보내기도 했다. 그러나 이은하는 "할 줄 아는 게 노래뿐이었다"라며 다시 무대로 돌아왔고, 끝까지 노래로 자신을 증명한 진정한 아티스트임을 확인시켜줬다.

이번 방송에서는 화려한 무대 뒤에 숨겨진 이은하의 파란만장한 음악 인생, 수많은 히트곡 탄생의 뒷이야기, 그리고 오랜 세월 대중의 사랑을 받아온 '가수 이은하'의 진솔한 이야기를 전할 예정이다.


고재완 기자 star77@sportschosun.com
가수 이은하, 父빚 떠안고 생계형 가수 전락→쿠싱증후군·유방암 투병까지 …

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

은지원, 9세 연하 스타일리스트와 2세 포기…재혼 한달만 "정관수술"[SC리뷰]

3.

[공식] '미성년자 성폭행' 前엑소 크리스, 감옥서 장기적출 사망설에 "사실무근"

4.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

5.

박서진, 성형에 1억 썼다더니.."아버지가 8분, 20대를 붕대 감고 보냈다"(살림남)

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

은지원, 9세 연하 스타일리스트와 2세 포기…재혼 한달만 "정관수술"[SC리뷰]

3.

[공식] '미성년자 성폭행' 前엑소 크리스, 감옥서 장기적출 사망설에 "사실무근"

4.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

5.

박서진, 성형에 1억 썼다더니.."아버지가 8분, 20대를 붕대 감고 보냈다"(살림남)

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

2.

토트넘 유력 소식통 폭로! "LA FC 헌신 중" 손흥민, 토트넘과 적으로 만날 준비..."제대로된 작별 인사, 한국에서 맞대결 예고"

3.

'사무라이 블루'에 푹 빠졌다...가나 감독, 자국 선수 발목 박살 낸 충돌에도 "日 선수 사과했으니 고마워"

4.

"일관성 없다" 손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니 비난 폭발…결국 새 공격수 찾는다 '두산 블라호비치, FA 영입 준비'

5.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.