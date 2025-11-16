김영광, 이혼 위기 부른 게임 중독 재발에 카드깡까지…'피부과 의사♥' …

|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 17일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'에서는 전 국가대표 골키퍼 김영광의 심각한 무릎 상태가 공개된다.
이미 선수 시절 여러 차례 수술로 양측 무릎의 십자인대가 남아있지 않다고 밝힌 김영광은 그럼에도 불구하고 "이겨내야죠"라며 K6리그 공격수와 마라톤 도전까지 선언하며 무모한 열정을 보였다.
현재 심한 염증으로 인해 일반인들의 2, 3배에 달하는 삼출액을 빼내야 하는 상황, 과연 김영광은 축구 인생 2막을 이어갈 수 있을까.
조수석에 탑승한 김영광은 역시나 '도로 교통경찰' 모드에 돌입했다.
불법 주차, 신호 위반, 꼬리 물기 등 계속된 혼잣말 지적에 이어 결국 비장의 카드 '복면'을 꺼내들었다.
지난 방송에서 복면을 착용하고 교통지도를 했다고 밝히며 화제를 모았던 그는 이번엔 손수 제작한 신상 복면을 선보였다.
하지만 기괴한 비주얼에 MC들은 일제히 질색했고 특히 스페셜 MC 태항호는 "뭐 이런 사람이 다 있어!"라며 등을 돌렸다는 후문이다. 과연 '영광 메이드' 복면의 충격적 비주얼은 어떤 모습일지 관심을 모은다.
한편, 청담동에서 피부과를 운영하며 가장 역할을 맡고 있는 아내 김은지는 남편의 회복을 위해 직접 보양식을 준비하며 정성스러운 내조를 이어갔다.
하지만 평화는 오래가지 않았다. 3년 전 이혼 위기까지 불러왔던 김영광의 게임 중독이 재발한 것.
김영광은 아내의 게임 만류에도 "말 시켜서 죽었잖아"라며 뻔뻔한 태도를 보여 현장을 얼어붙게 했다.
설상가상 카드깡 의혹까지 불거지며 김은지의 분노가 폭발했고, 두 사람의 갈등은 걷잡을 수 없는 형국으로 흘러갔다.
모두를 걱정하게 만든 김영광의 무릎 상태와 부부 갈등의 전말은 17일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com