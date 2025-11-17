'이혼' 황재균, 아이 안고 환하게 웃었다..훈훈한 주말 일상

기사입력 2025-11-17 07:49


'이혼' 황재균, 아이 안고 환하게 웃었다..훈훈한 주말 일상

[스포츠조선 정유나 기자] 야구선수 황재균이 훈훈한 주말 일상을 공개했다.

황재균은 16일 "다같이 남양주 애견카페"라며 사진을 공개했다.

사진 속 황재균은 반려견과 함께 애견 카페를 찾은 모습. 특히 황재균은 함께 방문한 지인의 아이를 품에 안고 행복한 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.


'이혼' 황재균, 아이 안고 환하게 웃었다..훈훈한 주말 일상
이를 본 네티즌들은 "애기도 잘 보네", "조카바보 느낌 난다"며 따뜻한 반응을 보냈다.

한편 황재균은 티아라 출신 지연과 2022년 12월 결혼했으나 지난해 10월 이혼 소식을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

