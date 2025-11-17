송가인, 생일에 류준열→권혁수 만난다.."86년생 모임 있어, 12월에 …

17일 유튜브 채널 '송가인'에는 "[밥친구 왔어라] 부모님께 인사까지 드린 송가인&권혁수, 두 사람의 연애설 비하인드 최초공개! (ft. 송가인 이상형)"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 송가인은 권혁수와의 친분을 소개하며 "저희가 86년생 친구 모임이 있다. 그래서 우리가 좀 더 친하게 된 것 같다"고 말했다. 이에 제작진인 "어떤 분들이 계시냐"라고 묻자, 권혁수가 "같은 가수인 래퍼 그레이가 있다"고 답했고, 송가인은 "(단체) 톡만 들어오고 한 번도 못 봤다"고 웃었다. 이에 권혁수는 "가인이가 항상 먼저 일찍 오고, 다음날 스케줄 때문에 먼저 간다. 그럼 그레이가 뒤늦게 온다. 일하는 시간이 다르다"고 설명했다.
송가인은 또한 해당 모임 멤버로 배우 류준열, 서윤아, 개그맨 곽범, 야구선수 출신 유희관 등을 소개했다. 내친김에 어 두 사람은 단체 톡방에 "여기 올 사람 있냐"는 메시지를 남기며 즉석 섭외를 시도했지만, 시간이 지나도 답장은 오지 않았다. 그러자 송가인은 "이 모임 곧 없어지겠다"며 서운함을 드러냈다.
이에 권혁수는 "12월에 우리 모이기로 했다. 너 12월에 생일 아니냐"라고 물었고, 송가인은 "그렇냐. 나 12월 생일 맞다"라고 놀란 반응을 보였다. 권혁수는 "그래서 너 날짜 맞춰 모이는 거다. 왜 우리가 본인 생일을 계획하고 있는 거냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
한편 1986년생인 송가인은 2012년 트로트 가수로 데뷔했으며 2019년 TV조선 '미스트롯'에서 우승, 스타덤에 올랐다.