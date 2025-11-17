[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] LCK 아나운서 윤수빈이 12월의 신부가 된다.
또 윤수빈은 "요즘같은 시대에 정말 좋아하는 일을 만나 업으로 삼고 좋은 사람들과 젊은 시절을 보내는 것만으로 정말 축복받은 삶이라 생각했는데 이렇게 또 반려자로 제게 과분한 멋진 사람을 만났다"며 "평생 감사하며 베풀며 살아야겠다"고 전했다.
마지막으로 그는 "당당히 인생 2막의 문을 활짝 열고 웃으며 한발한발 나아가보겠다"며 "천직으로 여기는 방송 활동도 여태까지와 마찬가지로 성실히 감사히 해나가겠다"고 포부를 전했다.
한편 윤수빈은 OBS 경인TV 기상캐스터로 대중에 얼굴을 알렸다. 이후 LCK 분석 데스크 아나운서로 활약하며 'LCK 안방마님'으로 불리고 있다.
안녕하세요 윤수빈입니다
언젠가 저에게도 이런 날이 올까, 상상만 했었는데
막상 그날이 오니 상상했던 것보다 훨씬 더 두렵고 떨리네요
사실 저는 스스로를 외유내강형이다, 생각하고 살아왔습니다
그런데 가끔은 제가 얼마나 여리고 나약한지, 잘 흔들리는 사람인지 깨닫게 되더라구요
그럴 때마다 곁을 지켜준 사람이 있습니다
본인 일엔 열정적이고 단호하지만
제 옆에선 한없이 다정하고 따뜻한 사람입니다
제가 웃을 땐 저보다 더 기뻐해주고
울 땐 묵묵히 곁을 지켜주는 순수하고 속깊은 사람입니다
그런 그와 저는 평생을 함께하기로 했습니다
요즘같은 시대에 정말 좋아하는 일을 만나 업으로 삼고
좋은 사람들과 젊은 시절을 보내는 것만으로 정말 축복받은 삶이라 생각했는데
이렇게 또 반려자로 제게 과분한 멋진 사람을 만났네요
평생 감사하며 베풀며 살아야겠습니다
앞으로 제게 다가올 변화들이 설레고 기대되지만,
한편으론 이런 이야기를 많은 분들 앞에 꺼내놓는게 두렵기도 합니다
하지만 여태 그랬던 것처럼
저는 피하지 않고 또 당당히 인생 2막의 문을 활짝 열고
웃으며 한발한발 나아가보겠습니다
그리고 제가 천직으로 여기는 방송 활동도
여태까지와 마찬가지로 성실히 감사히 해나가겠습니다
안정된 환경 속에서 더 성숙한 모습 보여드릴테니
앞으로도 예쁘게 지켜봐주세요
감사합니다!!!
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com