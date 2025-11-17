[공식] 어도어 측 "뉴진스 향한 악플·딥페이크 심각…형사 고소 예정" (전문)

기사입력 2025-11-17 20:26


[공식] 어도어 측 "뉴진스 향한 악플·딥페이크 심각…형사 고소 예정" …
뉴진스. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 어도어가 그룹 뉴진스를 향한 악성 게시물과 딥페이크 등에 대한 강력한 법적 대응을 시사했다.

어도어는 17일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "뉴진스 데뷔 이후부터 현재까지 국내외 온라인 커뮤니티, 음원 사이트 및 SNS 채널 전반을 상시 모니터링하며 아티스트의 권익을 침해하는 게시물에 대해 신속한 삭제 요청과 함께 엄정한 법적 조치를 취하고 있다"며 "해외 기반 사이트에 대해서도 예외 없이 강경한 대응을 하고 있다"고 공지했다.

이어 "최근 아티스트에 대한 악의적인 가짜 뉴스 유포, 사생활 침해, 욕설 및 멸칭 사용 등 권익 침해의 심각성이 더욱 높아지고 있다고 판단함에 따라, 추가 인력을 투입하여 집중적인 채증을 진행하고 있다. 이달 중 네이버 뉴스, 디시인사이드, 인스티즈, 네이트판, MLB파크, 더쿠 등 온라인 사이트에 악성 게시물을 게시한 이들을 상대로 형사 고소장을 접수할 예정이다. 또한, 추가 채증 결과에 따라 비정기 추가 고소도 근 시일 내에 병행할 계획"이라고 밝혔다.

끝으로 어도어는 "딥페이크 범죄에 대해서는 더욱 엄중하게 대응하고 있다"며 "최근에도 딥페이크 가해자들의 합의 요청이 있었으나 이를 거절하고 엄벌 의사를 수사기관에 전달했다. 나아가 아티스트에 대한 딥페이크 범죄 척결을 위해 수사기관과 적극적으로 협력 중"이라고 강조했다.

한편 어도어는 12일 공식입장을 통해 "해린, 혜인이 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혔다. 가족들과 충분한 논의 끝에 전속계약을 준수하고 법원 판결을 존중하겠다는 결정을 했다"며 두 멤버의 복귀를 알렸다. 해당 입장문이 나온 지 약 세 시간 만에 다니엘, 민지, 하니도 대리인을 통해 활동 복귀를 선언했다. 이에 어도어는 "멤버들과 개별 면담 일정을 조율 중"이라며 "원활한 논의가 될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 전했다.

이하 어도어 공식입장 전문.

안녕하세요.

어도어입니다.


뉴진스의 권익보호를 위한 법적 대응과 관련하여 안내드립니다.

당사는 뉴진스 데뷔 이후부터 현재까지 국내외 온라인 커뮤니티, 음원 사이트 및 SNS 채널 전반을 상시 모니터링하며 아티스트의 권익을 침해하는 게시물에 대해 신속한 삭제 요청과 함께 엄정한 법적 조치를 취하고 있습니다. 해외 기반 사이트에 대해서도 예외 없이 강경한 대응을 하고 있습니다.

그런데 최근 아티스트에 대한 악의적인 가짜 뉴스 유포, 사생활 침해, 욕설 및 멸칭 사용 등 권익 침해의 심각성이 더욱 높아지고 있다고 판단함에 따라, 추가 인력을 투입하여 집중적인 채증을 진행 하였습니다. 이달 중 네이버 뉴스, 디시인사이드, 인스티즈, 네이트판, MLB파크, 더쿠 등 온라인 사이트에 악성 게시물을 게시한 이들을 상대로 형사 고소장을 접수할 예정입니다. 또한, 추가 채증 결과에 따라 비정기 추가 고소도 근 시일 내에 병행할 계획입니다.

아울러, 딥페이크 범죄에 대해서는 더욱 엄중하게 대응하고 있습니다. 최근에도 딥페이크 가해자들의 합의 요청이 있었으나, 이를 거절하고 엄벌 의사를 수사기관에 전달하였습니다. 나아가, 아티스트에 대한 딥페이크 범죄 척결을 위해 수사기관과 적극적으로 협력 중입니다.

법적 대응에 있어 팬 여러분의 관심과 제보가 큰 도움이 됩니다. 아티스트 권익 침해와 관련하여 '하이브 아티스트 권익 침해 제보 사이트(protect.hybecorp.com)'를 통해 적극적인 제보를 부탁드립니다.

팬 여러분의 애정과 헌신에 늘 감사드리며, 어도어는 아티스트의 권익 보호를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

2.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

3.

'205만 채널 삭제빵' 밴쯔·윤형빈 재회…"솔직히 진짜 지울 줄 몰랐다"

4.

이장우X함은정 '우결' 14년 후 외모 변화 "돼지가 됐다"

5.

'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약속 자주해"

연예 많이본뉴스
1.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

2.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

3.

'205만 채널 삭제빵' 밴쯔·윤형빈 재회…"솔직히 진짜 지울 줄 몰랐다"

4.

이장우X함은정 '우결' 14년 후 외모 변화 "돼지가 됐다"

5.

'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약속 자주해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

2.

[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 선언 '보상금·보상선수 없다'

3.

"메이저리그급 타자" 日감독 뜨거운 찬사, 직접 들은 안현민의 솔직한 속내 "표현 자세히 보면…가야할 길 멀다" [김포공항일문일답]

4.

"꼭 승리해서 좋게 마무리" 2025년 '유종의 미' 다짐한 홍명보 감독..."올 한 해 선수들, 어느 해보다도 좋은 수준" [현장인터뷰]

5.

시애틀이 반한 FA 1루수, '30-30 후보'와 5년 1억달러 재계약...오프시즌 첫 대형 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.