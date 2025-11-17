고준희母 "최화정과 같은 반 고교동창…성격좋아 인기 많았다, 같은 말도 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희의 어머니가 방송인 최화정과 동창이라고 고백했다.
17일 고준희의 유튜브 채널 '고준희GO'에는 '고준희 가족의 하이디라오 외｜엄마 아빠 첫만남 직관'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 고준희는 부모님과 함께 24시간 운영되는 유명 훠궈 체인점을 찾았고 식사 도중 뜻밖의 '최화정 동창썰'이 자연스럽게 흘러나왔다.
|
|
|
이 훠궈 체인에서 유명한 '최화정 소스'는 실제로 여러 연예인들이 인증해 SNS에서 화제가 된 조합이다. 영상 속에서도 고준희 가족은 직접 소스바를 찾아가며 다양한 레시피를 시도했는데, '최화정 소스'는 고추기름을 베이스로 한 알싸하면서도 고소한 맛이 특징으로 알려졌다.
고준희의 어머니는 처음에는 용기를 내지 못했지만, "화정이가 추천한 거니까 한번 먹어보자"며 시도했고, "생각보다 순하고 고소하다. 좋다"며 만족감을 드러냈다. 고준희 역시 "맵찔이도 먹기 좋다. 소스 조합이 진짜 잘 맞는다"며 감탄하기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com