[공식]이종석, 팬미팅 2주 앞두고 돌연 취소..필리핀 시위 여파 "안전 최우선"(전문)

기사입력 2025-11-18 08:59


[스포츠조선 김소희 기자]배우 이종석의 필리핀 팬미팅이 취소됐다.

소속사 에이스팩토리는 17일 공식 계정을 통해 "2025년 11월 30일 마닐라 아라네타 콜로세움에서 개최될 예정이었던 '2025 이종석 아시아 팬미팅 투어 [With: Just Like This] in Manila'공연이 예기치 못한 사정으로 취소됐다"고 전했다.

소속사는 "동일 날짜에 예정된 집회로 인해 팬 여러분과 아티스트, 그리고 전 스태프의 안전을 최우선으로 고려해 신중히 검토한 끝에 내린 결정"이라며 "본 팬미팅을 기대해주신 모든 팬 여러분께 깊이 사과드린다. 이번 취소로 인해 불편을 끼쳐 드린 점 양해 부탁드린다"고 전했다.

이어 "이종석 배우가 가까운 시일 내 다시 한번 필리핀 팬 여러분을 찾아뵐 수 있기를 진심으로 희망한다"고 덧붙였다.

현재 필리핀의 수도 마닐라에서는 정부의 홍수 방지 프로젝트에 부패 의혹이 제기되며 이를 규탄하는 시위가 이어지고 있다. 이러한 현지 상황이 안전상의 이유로 팬미팅 취소에 영향을 준 것으로 보인다.

한편 이종석은 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 방콕, 홍콩 등 여러 도시에서 아시아 팬미팅 투어를 진행 중이다.

다음은 에이스팩토리 공지사항 전문

안녕하세요, 에이스팩토리입니다. 2025년 11월 30일 마닐라 아라네타 콜로세움에서 개최될 예정이었던

<2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With: Just Like This] in MANILA>

공연이 예기치 못한 사정으로 인해 취소되었음을 안내드립니다.

동일 날짜에 예정된 집회로 인해 팬 여러분과 아티스트, 그리고

전 스태프의 안전을 최우선으로 고려해 신중히 검토한 끝에 내린 결정임을 깊이 양해 부탁드립니다.

본 팬미팅을 기대해 주신 모든 팬 여러분께 깊이 사과드리며,

이번 취소로 인해 불편을 끼쳐 드린 점 양해 부탁드립니다.

이종석 배우가 가까운 시일 내에 다시 한번 필리핀 팬 여러분을 찾아뵐 수 있기를 진심으로 희망합니다.

공연 환불 관련 사항은 현지 프로모터의 공식 SNS(@wilbroslive) 채널을 통해 확인하실 수 있습니다.

팬 여러분의 너른 양해와 지속적인 성원에 깊이 감사드립니다.

