[공식]이종석, 팬미팅 2주 앞두고 돌연 취소..필리핀 시위 여파 "안전…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 이종석의 필리핀 팬미팅이 취소됐다.
이어 "이종석 배우가 가까운 시일 내 다시 한번 필리핀 팬 여러분을 찾아뵐 수 있기를 진심으로 희망한다"고 덧붙였다.
현재 필리핀의 수도 마닐라에서는 정부의 홍수 방지 프로젝트에 부패 의혹이 제기되며 이를 규탄하는 시위가 이어지고 있다. 이러한 현지 상황이 안전상의 이유로 팬미팅 취소에 영향을 준 것으로 보인다.
다음은 에이스팩토리 공지사항 전문
안녕하세요, 에이스팩토리입니다. 2025년 11월 30일 마닐라 아라네타 콜로세움에서 개최될 예정이었던
<2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With: Just Like This] in MANILA>
공연이 예기치 못한 사정으로 인해 취소되었음을 안내드립니다.
동일 날짜에 예정된 집회로 인해 팬 여러분과 아티스트, 그리고
전 스태프의 안전을 최우선으로 고려해 신중히 검토한 끝에 내린 결정임을 깊이 양해 부탁드립니다.
본 팬미팅을 기대해 주신 모든 팬 여러분께 깊이 사과드리며,
이번 취소로 인해 불편을 끼쳐 드린 점 양해 부탁드립니다.
이종석 배우가 가까운 시일 내에 다시 한번 필리핀 팬 여러분을 찾아뵐 수 있기를 진심으로 희망합니다.
공연 환불 관련 사항은 현지 프로모터의 공식 SNS(@wilbroslive) 채널을 통해 확인하실 수 있습니다.
팬 여러분의 너른 양해와 지속적인 성원에 깊이 감사드립니다.