최종수정 2025-11-19 20:48

[포토] 이찬혁 '청룡영화상 시작을 알리는 순간'

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 이찬혁이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

/2025.11.19/

