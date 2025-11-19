[청룡영화상] 단편영화상 ‘로타리의 한철’ 김소연 감독 "카메라 앞 서는 용기 내준 할아버지, 아버지 감사해"

최종수정 2025-11-19 21:51

19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 단편영화상 수상한 김소연 감독. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.11.19/

[스포츠조선 조민정 기자] '로타리의 한철'을 연출한 김소연 감독이 제46회 청룡영화상 청정원단편영화상을 받았다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

김소연 감독의 '로타리의 한철'은 강원도 횡성에서 수십 년간 같은 자리에서 작은 동네 슈퍼를 운영해온 한철이 슈퍼 안에서 낡고 망가져가는 것들을 마주하며 자신의 삶을 다시 들여다보게 되는 이야기를 담았다. 일상의 틈에서 피어나는 정서와 세월의 무게를 섬세하게 그려낸 작품으로 호평을 받았다.

연출을 맡은 김소연 감독은 "이 영화는 카메라 앞을 한번도 서보지 않은 비전문 배우이자 가족과 만만든 영화다. 영화를 찍기로 결정하고 나서부터는 선택이 틀리지 않았는지 하는 두려움이 있었다. 그럼에도 영화가 될 수 있었던 것은 카메라 앞에 서는 용기를 내주신 할아버지 아버지 덕분이다. 이 자리를 빌려 감사의 말을 전하고 싶다"고 말했다. 이어 "지금 강원도 횡성과 홍천에서 지켜보고 있는 사랑하는 가족들 고향 친구들, 용인대학교 영상학과 친구들, 친구들에게도 감사하다고 전하고 싶다. 함께 영화를 만든 친구들에게도 감사하다. 내가 하는 선택들이 앞으로도 맞는지 고민하겠지만 차근차근 나아가 믿어 의심치 않는 영화를 만들고 싶다"고 덧붙였다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.