[청룡영화상] 박진영·손예진·임윤아·현빈, 청정원 인기스타상 "잊을 수 …

청정원 인기스타상을 수상한 배우 박진영, 손예진, 임윤아, 현빈(왼쪽부터).
[스포츠조선 조민정 기자] 박진영·손예진·임윤아·현빈이 제46회 청정원 인기스타상을 받았다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
올해 청정원 인기스타상은 대중적 영향력과 화제성을 기준으로 남녀 각 2명씩 총 4명이 선정됐다. 박진영은 영화 '하이파이브'에서 밝고 순수한 매력을 보여주며 관객들의 높은 지지를 얻었고 손예진은 '어쩔수가없다'를 통해 묵직한 감정 연기와 존재감으로 폭넓은 사랑을 받았다. 임윤아는 '악마가 이사왔다'에서 안정적인 연기와 친근한 캐릭터로 활약했고 현빈은 '하얼빈'을 통해 카리스마와 감정선을 동시에 잡아내며 국내외 팬들의 큰 호응을 이끌었다.
올해 후보에는 다양한 작품에서 활약한 배우들이 이름을 올렸으나 박진영·손예진·임윤아·현빈이 최종 선택을 받으며 인기스타로서의 입지를 다시 한번 증명했다.
박진영은 "오늘 처음이지만 구교환 선배님처럼 두번, 세번 받을 수 있는 인기스타가 되고 싶다"고 말했다.
임윤아는 "제가 너무나 애정하는 '악마가 이사왔다' 선지 캐릭터로 인기상 받게 돼 기쁘다. 투표 열심히 해 주신 팬분들께도 감사드린다"고 말했다.
현빈은 "감사드린다. 아마 이번 상을 제 손에 쥐어주시기 위해 많은 팬분들이 투표해주신 것으로 아는데 진심으로 감사드린다"고 말했다.
손예진은 "저 역시 정말 오늘은 잊을 수 없는 날이다. 신랑과 함께 인기상을 받게 되어서 기쁘고 저희에게 잊을 수 없는 추억이 될 것 같다. 팬분들과 관계자 분들께 감사드린다"고 말했다.
부부가 공동 수상을 하게 된 소감을 묻는 질문에 현빈은 "저희가 '사랑의 불시착' 이후로 같이 함께 상을 들고 무대에 같이 서 있는데 오늘도 너무 행복하고 감사드린다"고 말했다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com