[청룡영화상] 현빈♥손예진, 최초 '부부동반' 인기스타상 수상 "잊을 수…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손예진 현빈 부부가 '청룡영화상'에서 나란히 인기스타상을 수상했다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상 수상한 박진영, 현빈, 손예진, 임윤아.
이날 박진영·손예진·임윤아·현빈이 인기스타상을 수상했다.
특히 손예진과 현빈은 부부가 함께 수상을 위해 무대에 올라와 시선을 모았다.
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 인기스타상을 수상한 현빈과 손예진 부부가 즐거워하고 있다.
현빈은 "너무 감사드린다. 특이번 상을 제 손에 쥐어주시기 위해 많은 팬분들이 투표해주신 것으로 아는데 진심으로 감사드린다"고 전했다.
손예진도 "신랑과 함께 너무 멋진 인기상을 받게 되서 영광이다. 오늘은 잊을 수 없는 날이다. 팬분들과 관계자 분들에게 감사드린다"고 수상 소감을 전했다.
이어 MC 이제훈이 "이렇게 부부가 무대 위에서 투샷으로 잡힌거는 처음 목격한다"고 말하자 현빈은 "이렇게 둘이 같이 상을 받은 것이 '사랑의 불시착' 때인 것 같다. 상을 들고 무대에 서 있는데 너무 행복하다"라고 고백했다.
이날 손예진과 현빈은 각각 남우주연상, 여우주연상 후보에 이름을 올렸다. 현빈은 영화 '하얼빈'으로 남우주연상 후보에, 손예진은 영화 '어쩔수가없다'로 여우주연상 후보에 올랐다.
한편 올해 청정원 인기스타상은 대중적 영향력과 화제성을 기준으로 남녀 각 2명씩 총 4명이 선정됐다. 박진영은 영화 '하이파이브'에서 밝고 순수한 매력을 보여주며 관객들의 높은 지지를 얻었고 손예진은 '어쩔수가없다'를 통해 묵직한 감정 연기와 존재감으로 폭넓은 사랑을 받았다. 임윤아는 '악마가 이사왔다'에서 안정적인 연기와 친근한 캐릭터로 활약했고 현빈은 '하얼빈'을 통해 카리스마와 감정선을 동시에 잡아내며 국내외 팬들의 큰 호응을 이끌었다.