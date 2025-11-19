현빈♥손예진, 청룡 휩쓸었다..인기상·주연상 '동반 2관왕' 쾌거 [청룡…

현빈♥손예진, 청룡 휩쓸었다..인기상·주연상 '동반 2관왕' 쾌거 [청룡영화상](종합)

최종수정 2025-11-19 23:35

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 주연상을 수상한 현빈, 손예진이 기념 촬영을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손예진 현빈 부부가 나란히 인기스타상과 남녀주연상을 수상하며 2관왕을 장식했다.

19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다. 시상식 진행은 지난해에 이어 배우 한지민과 이제훈이 맡았다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 손예진이 남편 현빈의 축하를 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
이날은 손예진 현빈 부부가 주인공으로 떠올랐다. 이미 시상식에 함께 참석해 화제를 모은 두 사람은 각각 남녀주연상과 인기상을 수상하며 부부가 최초로 2관왕에 오르는 영예를 안았다.

영화 '하얼빈'으로 남우주연상의 트로피를 거머쥔 현빈은 옆자리에 있던 아내 손예진과 뜨거운 포옹을 한 뒤 무대에 올랐다. 현빈은 "감사하다. '하얼빈'을 하는 동안 영화 이상의 많은 것들을 배우고 느꼈던 시간이었다. 제가 우리나라에서 살아가고 이런 자리에 있을 수 있는 게 우리나라를 지키기 위해 헌신하고 희생하신 분들 덕분이다. 그분들께 이 상에 대한 감사를 전한다"고 말했다.

이어 "'하얼빈'과 안중근 장군에 대한 제의를 처음 받았을 때 그 당시 수많은 일들을 겪으며 살아가셨던 그분들의 고통과 괴로움, 좌절. 그럼에도 이 나라를 지켜야 하는 책임감과 무게감들. 감히 헤아릴수도 상상할 수도 없는 부분이었고 그걸 감당해낼 자신이 없었다. 그래서 작품을 고사했었다. 끝까지 제게 해낼 수 있다고 의미있는 작품 만들어보자고 이끌어 주신 감독님 덕분에 여기에 서있다. 감사하다. 그 힘든 여정을 함께한 동료 배우, 스태프. 함께 해서 행복했고 영광이었다. 그분들이 없었다면 그 무게감을 못 견뎠을 것 같다"고 전했다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 인기스타상을 수상한 현빈과 손예진 부부가 미소짓고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
특히 "제 뒤에서 저를 묵묵히 응원해주고 지지해주는 가족들, 회사 식구들, 관객 분들께 감사드린다. 존재만으로 저에게 너무나 힘이 되는 와이프 예진씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다고 말하고 싶다"고 아내를 향한 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.

영화 '어쩔수가 없다'로 여우주연상을 받게된 손예진은 "이 상을 제가 받아도 되나 하는 생각이 있었기 때문에 수상소감을 준비 못했다. 27세에 처음 청룡영화상에서 여우주연상을 수상했다. '27세 여배우로 살아가는게 힘들다. 이 상이 힘이 될 것 같다'는 얘기를 했었다. 청룡영화상에서 여우주연상을 받고 싶다는 꿈을 이루게 해주셨다"고 소감을 전했다.

이어 "7년 만에 영화를 했다. 너무 설레고 좋았지만 잘할 수 있을지 걱정도 했다. 결혼을 하고 아이 엄마가 되면서 많은 다양한 감정과 세상을 바라보는 눈들이 달라지고 있는 걸 느낀다. 정말 좋은 어른이 되고 싶다"며 "제가 너무 사랑하는 두 남자 김태평 씨와 아들과 이 상의 기쁨을 나누겠다"고 현빈을 향한 애정을 드러냈다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 손예진이 기뻐하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

이에 앞서 두사람은 나란히 인기스타상을 수상하는 기쁨을 누리기도 했다. 이에 손예진은 "신랑과 함께 너무 멋진 인기상을 받게 되서 영광이다. 오늘은 잊을 수 없는 날이다. 팬분들과 관계자 분들에게 감사드린다"고 밝혔으며, 현빈도 "이렇게 둘이 같이 상을 받은 것이 '사랑의 불시착' 때인 것 같다. 상을 들고 무대에 서 있는데 너무 행복하다"라고 고백했다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈과 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
한편, 최고 영예인 최우수 작품상과 감독상은 모두 '어쩔수가없다'가 차지했다.

이날 박찬욱 감독을 대신해 배우 이성민이 무대에 올라 대리 수상 소감을 전했다. 이성민은 "영화 '어쩔수가없다'는 감독님께서 20년 전부터 품어온 꿈이 이뤄진 결과다. 결국 이 이야기를 한국영화로 만들 수 있어서 얼마나 뿌듯했는지 모른다. 행복하다. 배우와 스태프들이 함께했기 때문"이라고 말했다. 이어 "감독님과 우리는 처음엔 단순 코믹하게 보이던 이야기가 되풀이될수록 복잡하고 비극적으로 느껴지도록 만들기 위해 노력했다. 심사위원분들이 그 점을 알아봐주셨다고 믿고 감사한 마음으로 이 상을 받겠다"고 전했다.


19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상 수상한 영화 '어쩔수가없다'. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/
제46회 '청룡영화상' 수상자(작)

▲최우수작품상: '어쩔수가없다'

▲감독상: 박잔욱 감독('어쩔수가 없다')

▲남우주연상: 현빈('하얼빈')

▲여우주연상: 손예진('어쩔수가 없다')

▲남우조연상: 이성민('어쩔수가 없다')

▲여우조연상: 박지현('히든페이스')

▲신인남우상 : 안보현('악마가 이사왔다')

▲신인여우상 : 김도연('아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일')

▲신인감독상 : 김혜영 감독(괜찮아 괜찮아 괜찮아!)

▲각본상: 김형주·윤종빈('승부')

▲촬영조명상: 홍경표·박정우('하얼빈')

▲편집상: 남나영('하이파이브')

▲음악상: 조영욱('어쩔수가없다')

▲미술상: 이나겸('전란')

▲기술상: 조상경('어쩔수가없다')

▲청정원 단편영화상: 김소연 감독('로타리의 한철')

▲청정원 인기스타상 : 박진영·현빈·손예진·임윤아

▲최다관객상: 좀비딸

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.