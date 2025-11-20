미나, '불화설 시누이'와 또 만났다…♥류필립 회식 쏜 '내조의 정석'

|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 미나가 '손절설'까지 불거졌던 시누이와 다시 함께 류필립의 연극을 보기 위해 함께 찾는 모습을 보이며 불화설을 자체 종결했다.
특히 그동안 온라인 커뮤니티에서 제기돼온 미나·류필립 부부와 시누이 수지 씨의 '손절설'을 사실상 일축한 모습이어서 눈길을 끈다.
최근 시누이와 식사 자리를 가진 데 이어, 이번에는 공연까지 동행하며 불화설의 싹을 사실상 잘라냈다.
앞서 지난 7월부터 미나·류필립의 콘텐츠에서 수지 씨가 보이지 않자 온라인에서는 "가족 간 문제가 생긴 것 아니냐"는 의혹이 제기됐다.
이에 류필립은 유튜브를 통해 "누나의 다이어트를 포기했다"고 설명하며 "억지로 운동을 시킬 수는 없었다. 가족끼리 연 끊은 건 절대 아니다"라고 재차 해명한 바 있다.
한편 수지 씨는 한때 148kg에서 78kg까지 무려 70kg을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 체중이 108kg까지 다시 늘어났다.
운동과 식단 등으로 건강하게 되돌리기 위해 노력한 수지 씨는 다시 다이어트를 시작해 현재 89kg를 달성해 놀라움을 자아냈다.
narusi@sportschosun.com