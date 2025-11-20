미나, '불화설 시누이'와 또 만났다…♥류필립 회식 쏜 '내조의 정석'

기사입력 2025-11-20 08:24


미나, '불화설 시누이'와 또 만났다…♥류필립 회식 쏜 '내조의 정석'

미나, '불화설 시누이'와 또 만났다…♥류필립 회식 쏜 '내조의 정석'

미나, '불화설 시누이'와 또 만났다…♥류필립 회식 쏜 '내조의 정석'

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 미나가 '손절설'까지 불거졌던 시누이와 다시 함께 류필립의 연극을 보기 위해 함께 찾는 모습을 보이며 불화설을 자체 종결했다.

미나는 19일 자신의 SNS에 "어제 남편 뮤지컬 첫 공 보러 시누이랑 대학로 다녀왔어요"라는 글과 함께 공연장 현장 사진과 영상을 대거 업로드했다.

공개된 사진 속 그는 시누이와 나란히 공연장을 찾았고, 남편 류필립의 무대를 응원하며 화기애애한 분위기를 자랑했다.

특히 그동안 온라인 커뮤니티에서 제기돼온 미나·류필립 부부와 시누이 수지 씨의 '손절설'을 사실상 일축한 모습이어서 눈길을 끈다.

최근 시누이와 식사 자리를 가진 데 이어, 이번에는 공연까지 동행하며 불화설의 싹을 사실상 잘라냈다.

또 미나는 "내조하러 왔다"라며 공연 스태프들에게 통 큰 회식 자리를 마련해 '통 큰 스타일'을 입증했다.

앞서 지난 7월부터 미나·류필립의 콘텐츠에서 수지 씨가 보이지 않자 온라인에서는 "가족 간 문제가 생긴 것 아니냐"는 의혹이 제기됐다.

이에 류필립은 유튜브를 통해 "누나의 다이어트를 포기했다"고 설명하며 "억지로 운동을 시킬 수는 없었다. 가족끼리 연 끊은 건 절대 아니다"라고 재차 해명한 바 있다.


한편 수지 씨는 한때 148kg에서 78kg까지 무려 70kg을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 체중이 108kg까지 다시 늘어났다.

운동과 식단 등으로 건강하게 되돌리기 위해 노력한 수지 씨는 다시 다이어트를 시작해 현재 89kg를 달성해 놀라움을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

2.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

3.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

4.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

5.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

연예 많이본뉴스
1.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

2.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

3.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

4.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

5.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

스포츠 많이본뉴스
1.

ABS 시대에 왜 임기영인가, 그것도 라팍에서… 삼성은 전혀 다른 측면에 주목했다

2.

구단 최다 연승까지 '2승' 남았다! '삼각편대 47득점' 도로공사 8연승 폭주 누가 막으랴…기업은행 6연패 [화성리뷰]

3.

쏘니 너 조심해! '카잔의 기적' 희생자 뮐러 '오피셜' 공식 인정...손흥민 향한 선전포고 "LA FC, SON-부앙가 막으면 끝!"

4.

한화가 이런 날이 올 줄이야…'최다 유출→영입 無' 19년 만에 KS, 우연 아니다

5.

청천벽력 소식! "손흥민 이적, 큰 골칫거리 만들었다"...'매출 급락' 토트넘이 한숨 쉰 이유..."공격진 부진 여실히 보여줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.