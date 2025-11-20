'2025 아시아 이스포츠 대회', 20일 베트남 껀터시에서 개막

기사입력 2025-11-20 16:27


'2025 아시아 이스포츠 대회', 20일 베트남 껀터시에서 개막



'2025 아시아 이스포츠 대회'(Esports Championships Asia 2025)가 20일 베트남 껀터시 과학기술국 기술교류센터에서 막을 올렸다.

이날 열린 개막식에는 한국e스포츠협회 김영만 회장, 베트남e스포츠협회 헝 도 비엣 회장과 내년 대회 개최도시인 진주시 조규일 시장을 비롯해 각국 협회 주요 관계자들이 참석했다. 특히 이날 개막식에서는 베트남 껀터시에서 내년 개최도시인 진주시로 대회기를 전달하는 이양식이 진행됐다.

올해 공식 종목은 '리그 오브 레전드'(라이엇 게임즈)와 '크로스파이어'(스마일게이트)이며, 시범종목으로는 '스테핀'이 선정됐다. '리그 오브 레전드 종목'에는 대한민국, 중국, 일본, 베트남, 태국 등 5개국이 참가하고, '크로스파이어' 종목에는 중국, 라오스, 필리핀, 베트남이 출전한다. '스테핀' 종목에는 대한민국, 태국, 베트남 3개국이 참가해 경기를 치른다.

'리그 오브 레전드'의 경우 '이도' 박준석 감독이 선임됐으며, '귤' 박주원 전력분석관이 함께한다. 선수단은 '소보로' 임성민, '윌러' 김정현, '지니' 유백진, '유칼' 손유현, '파덕' 박석현, '커리어' 오형석 등 6명으로 구성됐다. 국가대표 선수들은 출국 전 11일부터 일주일간 공식 합숙 훈련을 진행하며, 집중적인 훈련에 몰입한 바 있다.

'리그 오브 레전드' 종목 조별 예선 1일차는 20일 오후 6시부터 10시까지 진행되며, 대한민국은 첫 경기에서 중국과 맞붙고 이어 태국과 경기를 치른다. 조별 예선 2일차는 21일 오후 5시부터 10시까지 진행되며, 대한민국은 베트남, 일본과 차례로 대결한다. 5개국이 라운드 로빈 방식으로 경기를 치른 뒤, 가장 높은 승점을 기록한 상위 2개 팀이 결승에 진출한다. 총 상금은 1만 8000 달러이며, 'LoL' 종목 상금은 9000 달러다.

2025 아시아 이스포츠 대회는 한국e스포츠협회 공식 유튜브, SOOP, 치지직을 통해 생중계 된다. 이번 대회는 베트남이스포츠협회(VIRESA)가 주최하며, 우리나라 국가대표는 시디즈, 로지텍G, 레비온, 피엔피헬스케어가 후원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

2.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

3.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

4.

한혜진 세 자매 보는 눈 비슷..김강우·조재범·기성용 "사위들 훈훈" ('편스토랑')

5.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

2.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

3.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

4.

한혜진 세 자매 보는 눈 비슷..김강우·조재범·기성용 "사위들 훈훈" ('편스토랑')

5.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

4.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

5.

양민혁 '英서 초대박' 희소식! "내년 토트넘 1군 합류"…손흥민 후계자=YANG "추가 영입 필요 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.