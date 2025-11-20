'마비노기', 인기 캐릭터 '잔망루피'와 컬래버레이션 이벤트 실시

넥슨은 20일 '마비노기'에서 인기 캐릭터 '잔망루피'와의 컬래버레이션 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 컬래버레이션은 오는 12월 23일 점검 전까지 운영되며, '던바튼' 지역에 등장한 '잔망루피'를 중심으로 다양한 이벤트가 열린다. 이용자는 기간 동안 특별 미션을 수행해 타이틀, 미니어처, 전용 패스 보상 등의 아이템을 획득할 수 있다.

우선 '던바튼'에 위치한 '잔망루피'와 대화해 대표 캐릭터를 설정하면 '잔망루피의 말판 이벤트'를 진행할 수 있다. 이후 접속 및 일일 퀘스트 수행으로 얻은 '말판 코인'을 활용해 결승 지점에 도달하면 '스페셜 하트 잔망루피', '하트 잔망루피', '스페셜 응원해요 잔망루피', '우웩 잔망루피' 미니어처를 비롯해 '나오', '로나', '볼로니', '퍼거스'로 변신한 잔망루피 미니어처 중 하나를 얻을 수 있는 '잔망루피의 말판 선물 상자'와 '잔망루피의 말판 스페셜 선물 상자'를 받을 수 있다.

이밖에 제휴 전용 퀘스트인 '잔망루피의 요리교실' 이벤트도 진행된다. 매주 새롭게 오픈되는 '잔망루피의 요리교실' 이벤트 퀘스트를 달성하면 주차별 특별 타이틀을 얻을 수 있으며, 기본 보상으로는 '잔망루피 인형 외형 주문서', '잔망루피 인형'을 받는다. 3주차에는 '잔망루피'와 함께 즐기는 미니게임이 추가되며, 다양한 미니어처를 얻을 수 있는 '잔망루피의 일반 미니어처 선택 상자'와 '잔망루피의 1차 타이틀 선택상자' 등을 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



