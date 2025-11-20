'마비노기', 인기 캐릭터 '잔망루피'와 컬래버레이션 이벤트 실시

|
넥슨은 20일 '마비노기'에서 인기 캐릭터 '잔망루피'와의 컬래버레이션 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
우선 '던바튼'에 위치한 '잔망루피'와 대화해 대표 캐릭터를 설정하면 '잔망루피의 말판 이벤트'를 진행할 수 있다. 이후 접속 및 일일 퀘스트 수행으로 얻은 '말판 코인'을 활용해 결승 지점에 도달하면 '스페셜 하트 잔망루피', '하트 잔망루피', '스페셜 응원해요 잔망루피', '우웩 잔망루피' 미니어처를 비롯해 '나오', '로나', '볼로니', '퍼거스'로 변신한 잔망루피 미니어처 중 하나를 얻을 수 있는 '잔망루피의 말판 선물 상자'와 '잔망루피의 말판 스페셜 선물 상자'를 받을 수 있다.
이밖에 제휴 전용 퀘스트인 '잔망루피의 요리교실' 이벤트도 진행된다. 매주 새롭게 오픈되는 '잔망루피의 요리교실' 이벤트 퀘스트를 달성하면 주차별 특별 타이틀을 얻을 수 있으며, 기본 보상으로는 '잔망루피 인형 외형 주문서', '잔망루피 인형'을 받는다. 3주차에는 '잔망루피'와 함께 즐기는 미니게임이 추가되며, 다양한 미니어처를 얻을 수 있는 '잔망루피의 일반 미니어처 선택 상자'와 '잔망루피의 1차 타이틀 선택상자' 등을 제공한다.
