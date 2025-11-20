[청룡영화상] 현빈♥손예진→이광수♥이선빈 ♥에 신예은 애교까지 꽉 꼈다

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 이성훈, 손예진, 현빈이 '고추잠자리' 공연을 보며 즐거워하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 문지연 기자] 제46회 청룡영화상, 무대 위뿐만 아니라 객석의 곳곳에서 사랑과 애교, 재치가 넘쳐났다.
제46회 청룡영화상이 19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 진행됐다. '어쩔수가없다'부터 '파과', '하얼빈', '좀비딸', '얼굴' 등 쟁쟁한 작품들이 후보에 오른 만큼 객석에는 대한민국의 유명 배우들이 참석해 자리를 빛냈다. 특히 이날 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 최우수작품상과 여우주연상을 포함해 6관왕을 차지하면서 이날의 주인공이 되기도.
이날 객석을 가득 채운 배우들은 무대와 활발한 소통으로 시상식에 활기를 더했다. 남우조연상 시상자로 등장한 신예은은 대선배들 앞에서도 주눅들지않는 '리액션퀸'으로 자리를 확실히 다졌다. 신예은은 "제가 자칭, 타칭 리액션 장인이잖나. 그래서 다음에 만약 '카메라가 나한테 온다' 싶을 때 어떻게 리액션을 하면 좋을지 제가 보여드려도 괜찮겠냐"고 운을 뗀 뒤 "어머, 날 찍는다니!"라고 말하며 여러 포즈를 취해 웃음을 자아냈다.
이에 더해 신예은은 정해인을 향해 "그럼 선배님도 해보실까요"라며 리액션 순서를 넘기며 웃음을 자아냈다. 정해인은 신예은의 부탁에 머리를 쓸어 넘기는 포즈를 취했다. 또 신예은은 "그럼 후보자 분들 중에서 한 분 해보시는 게 어떨까 싶은데"라며 객석으로도 리액션을 돌렸고, 그 결과 안보현이 양손으로 머리를 만지는 포즈를 취해 웃음을 자아냈다.
객석에서는 또 사랑이 넘쳐났다. 2022년 3월 결혼식을 올리고 그해 11월 아들을 출산한 현빈과 손혜진은 이날 청룡영화상에 동반 참석해 공개 석상에서 애정을 드러냈다. 인기스타상의 주인공으로 나란히 무대에 오르고, 남녀주연상의 쾌거까지 거둔 두 사람은 시상식 내내 옆자리에 앉아 애정을 드러내기도. 무대를 바라보면서 귓속말을 나누고, 서로의 수상이 확정되자 짙은 포옹을 나누는 두 사람의 모습이 보여지면서 시청자들의 행복지수도 높아졌다. 여기에 인기스타상으로 호명된 뒤 동시에 무대에 오른 두 사람은 '부부 동반 수상'이라는 이야기에 몸을 붙이고 브이 포즈를 취하기도 하면서 많은 이들의 부러움을 독차지했다.
또 감독상 시상자로 등장한 이광수와 신인여우상 후보로 좌석에 앉아있던 이선빈의 공개적 애정표현도 시선을 모았다. 이광수와 이선빈은 2016년 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺었고 2018년부터 공개 열애 중인 상황. 8년째 장기 연애 중인 두 사람이 한 방송에서 모습을 드러내는 것은 흔치 않은 일. 이선빈은 연인 이광수가 무대에 등장하자 손으로 망원경을 만들어 양 눈에 대면서 애정을 드러내 웃음을 자아냈다. 이광수는 이선빈의 모습에 부끄러운 듯 얼굴을 가리기도 했으나, 8년 공개열애 커플의 공개적 애정표현이 주변을 훈훈하게 만든 사례가 됐다.
박정민은 그야말로 이날 청룡영화상의 신스틸러였다. 등장하는 시상자들마다 연이 있었던 덕에 박정민의 얼굴이 자주 화면을 장식했고, 고개를 절레절레 흔들거나 양손 엄지를 들어올리는 모습이 자주 포착됐다. 여기에 MC 이제훈은 박정민을 향해 "멜로 얼굴이시다. 이제 많이 쓰시라"는 농담을 건네 박정민을 민망하게 만들기도. 박정민은 이제훈의 말에 입을 꾹 닫으라는 포즈를 취하더니 결국에는 고개를 숙여 보는 이들을 폭소하게 만들었다. 박정민은 이에 더해 축하공연으로 참석한 화사와 '굿굿바이'의 무대를 완벽히 선보였고, 마지막까지 "구두 가져가!"라며 소리치는 재치있는 마무리로 청룡영화상에 길이 남을 명장면을 만들어냈다.