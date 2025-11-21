이지혜, 2주 전 인증축소술 받았다.."얼굴 달라져, 이제 성형 안한다"…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 인중축소술을 받은 사실을 솔직하게 고백했다.
다만 이지혜는 "(수술 후) 지금 발음이 조금 샌다"고 솔직하게 말했다. 남편을 바라보며 "저 사람이 내 얼굴을 보고 '하향세 탈 것'이라고 하더라. 저주를 퍼부었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.
하지만 곧 심각한 표정으로 "지금 방송을 계속할 수 있을지 기로에 섰다"고 털어놨다. 그녀는 "어제 방송 녹화를 했는데 얼굴은 예뻐졌다 해도 발음이 샌다. 진행자로서 발음이 중요한데 샌다는 점이 걱정된다"며 고민을 전했다. 이어 "그때 '아, 이건 아닌데'라는 생각이 들었다. 새 프로그램 녹화였는데 너무 죄송했다. 작가님께도 직접 사과했다"고 말했다. 시청자들에게도 사전에 양해를 구했다.
성형 사실을 고백한 이유에 대해 그는 "거짓말을 할 수 없었다. 중요한 건 남에게 피해를 주고 싶지 않았기 때문"이라며 "게스트가 아닌 서포트 역할인데, 발음이나 얼굴 때문에 다른 사람에게 방해가 되고 싶지 않았다"고 설명했다. 결국 이날 유튜브 촬영도 취소했다.
그는 남편과 딸에 대해서도 언급했다. "남편도 '하향세'라고 하더라. 나 많이 달라졌냐"며 속상함을 드러냈고, "이번 일을 통해 성형은 정말 신중해야 한다는 걸 깨달았다. 아이들이 엄마의 모습을 보고 영향을 받는데, 엄마가 붕대를 감고 얼굴이 달라진 모습을 보이면 안 될 것 같다"고 솔직히 털어놨다.
마지막으로 그는 "인중축소술은 정말 신중해야 한다. 못생김의 기간 동안 두렵고 무섭다"고 당부했다.
앞서 이지혜는 자신의 유튜브 채널을 통해 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"며 얼굴 실 리프팅과 입술 문신 과정을 공개해 화제를 모은 바 있다.
한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.