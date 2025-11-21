장기용♥안은진 '물 속 밀착 스킨십' 심쿵..최고 7.8% 美친 상승세(…

|
[스포츠조선 이유나 기자]'키스는 괜히 해서!' 위기에 처한 안은진을 구하기 위해 장기용이 멋지게 등장했다.
앞서 공지혁은 고다림과 마더TF팀 팀원들이 밤을 새워서 만든 보고서를 수영장에 뿌렸다. 결국 고다림은 수영을 못하면서도 물속으로 뛰어들었고 허우적대기 시작했다. 이에 공지혁도 고다림을 구하기 위해 수영장으로 뛰어들었다. 진심을 숨긴 두 사람이 물속에서 밀착 스킨십을 한 채 눈을 맞추는 순간은 시청자들의 심멎을 유발했다.
|
한편 공지혁과 고다림은 마더TF팀에게 새로 주어진 업무 '라이브 커머스' 준비를 위해 참여한 이벤트에서 본의 아니게 또 키스를 하게 됐다. 아닌 척했지만 또다시 두 사람의 머리에서는 다이너마이트가 펑 터졌을 터. 이후 공지혁은 고다림을 위해 놓친 경품을 찾아주는가 하면, 다른 팀 상사가 고다림을 질책하자 "고다림 씨 내 팀원입니다. 야단을 쳐도 내가 치고 책임을 져도 내가 집니다"라며 막아섰다. 마음을 숨길 수 없듯, 자꾸만 고다림에게 다정해지는 공지혁의 모습이 광대승천 미소를 유발했다.
그날 밤 퇴근하던 고다림은 앞서 자신을 찾아왔던 사채업자들에게 납치됐다. 사라진 동생 대신 빚을 갚으라는 것. 사채업자들은 고다림을 꽁꽁 묶은 채 위협했다. 그 순간 어둠을 뚫고 공지혁이 슈퍼 히어로처럼 등장했다. 이어 공지혁은 블랙카드를 흔들며 "내가 사지. 얼마면 돼? 카드 되나?"라고 말했다. 공지혁의 반짝이는 미소와 블랙카드, 놀란 고다림의 모습이 교차되며 이날 방송은 마무리됐다.
'키스는 괜히 해서!' 4회는 '천재지변급' 키스로 사랑에 빠졌지만 졸지에 '혐관'이 된, 그럼에도 서로에게 계속 끌리는 공지혁과 고다림의 관계를 빠르고 톡톡 튀는 전개로 담아냈다. 특히 혼자 질투하며 한참 삽질하던 공지혁이 멋지게 등장해 위기에 처한 고다림을 구하는 엔딩은 짜릿한 '로코의 재미'를 극대화했다. 회를 거듭할수록 더 사랑스럽고 능청스러워지는 장기용, 안은진의 로맨스 케미 역시 빛났다.
'아는 맛'에 신선함을 더해 매회 60분을 순삭하고 있는 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수, 목요일 밤 9시 방송된다.
사진 제공 = SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'
lyn@sportschosun.com