김강우, 처제 한혜진 위해 역대급 조공…‘국민 형부’ 등극

|
[스포츠조선 이유나 기자]'신상출시 편스토랑' 김강우가 처제 한혜진을 위해 역대급 조공에 나선다.
그런가 하면 형부 김강우의 선물에 누구보다 기뻐하는 한혜진의 모습도 포착됐다. 한혜진은 김강우에게 영상통화를 걸어 "깜짝 놀랐어. 100개나 만드느라 고생했네"라며 "맛있게 먹고 힘낼게. 고마워 형부"라고 말했다. 이에 김강우도 "지금 팔이 떨리고 있어"라고 너스레를 떨면서도 "혜진아, 맛있게 먹어줘"라며 다정한 말로 처제를 챙겼다. 형부와 처제의 대화가 마치 친남매 같아 통화만으로 훈훈함이 전해졌다.
이어 한혜진은 형부 김강우에 대한 진심을 털어놨다. 과거 2013년 한혜진은 자신이 MC를 맡았던 토크쇼에 출연한 형부 김강우에게 눈물과 함께 고마움을 전해 화제를 모았다. 아버지가 하늘로 떠나신 후 어머니와 세 자매를 든든하게 지켜준 형부에 대한 고마움이었다. 이 영상으로 김강우에게 '국민 형부'라는 수식어가 생기기도.
|
이에 김강우 역시 자신에게 붙은 '국민형부'라는 수식어에 대한 솔직한 마음을 털어놨다고. 과연 김강우는 어떤 속마음을 전했을까. 막내 처제 한혜진을 위해 손수 샌드위치 100개를 만든 김강우의 역대급 요리 과정, 형부의 수제 샌드위치를 맛본 처제 한혜진의 반응은 과연 어땠을지 이 모든 이야기는 11월 21일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.
사진제공 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'
lyn@sportschosun.com