[공식] '6평 논란' 원지, 결국 사무실 이전 선언 “직원 처우 부족……

[스포츠조선 이유나 기자] 100만 여행 유튜버 원지가 결국 사무실 이전을 약속했다.

21일 원지는 사무실 근무 환경과 직원 처우 논란에 2차 사과문을 게재했다.

원지는 "사무실 근무 환경과 관련하여 진심으로 사과드립니다"라는 제목의 글에서 "직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다"고 사과했다.

이어 "사무실을 구하고 시작하는데 있어서 안일하게 판단했던 저의 불찰"이라며 "구독자분들께서 지적해 주시지 않았다면 계속해서 직원들에게 희생을 강요했을지도 모른다는 생각에 부끄러운 마음뿐"이라고 덧붙였다.

그러면서 "이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다"며 "저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고, 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송하다"고 거듭 사과했다.

앞서 이날 유튜브 채널을 통해 '6평 사무실 구함'이라는 제목으로 새 사무실을 소개하는 영상을 공개했다. 영상 속 소개된 새 사무실은 지하 2층에 위치한 6평 규모의 협소한 공간임에도 창문이 없고, 총 4명의 직원이 함께 근무해야 하는 환경이라는 점이 부각되며 논란이 일었다. 또한 중고 가구들을 채워넣고 협찬을 바라는 의중도 넣어 "초심을 잃은게 아니냐"는 비판까지 받았다. 네티즌들은 "이 공간에서 일하면 숨 막혀 죽을 것 같다", "닭장 아니냐", "너무 열악하다" 등 강한 비판과 우려를 쏟아냈다.

논란이 커지자 원지는 해당 영상을 즉시 비공개 처리하며 사과했다. 그러면서 창문이 없는 지하2층이지만 사무실 건물 가운데에 중정 처럼 환기가 잘 되어 있는 시스템에 주변에 인프라가 좋다고 해당 사무실 환경을 자세히 해명했다. 하지만 해명에도 불구하고 비난이 계속되자 2차 사과문까지 올리며 사무실 이전을 예고했다.


이하 '원지의 하루' 2차 사과문


안녕하세요, 이원지입니다.

영상 공개 이후, 사무실 환경에 대해 남겨주신 많은 분들의 질책을 무겁게 받아들이고 있습니다.

직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했습니다.

사무실을 구하고 시작하는데 있어서 안일하게 판단했던 저의 불찰입니다. 구독자분들께서 지적해 주시지 않았다면 계속해서 직원들에게 희생을 강요했을지도 모른다는 생각에 부끄러운 마음뿐입니다.

이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠습니다.

저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고, 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송합니다.

앞으로는 고용주로서 책임감을 가지고, 주변을 더 세심하게 살피겠습니다.

죄송합니다.

이원지 드림

