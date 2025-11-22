손예진♥현빈, 밀착 포옹 네컷사진 떴다! '청룡 4관왕 부부' 위엄

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 손예진 현빈의 부부 네컷 사진이 공개됐다.
또한 "'어쩔수가없다'는 오랜만의 영화이기도 했고 결혼후 첫 복귀작 이기도 해서 걱정되는 부분들이 많았지만 박찬욱 감독님. 이병헌선배님과 함께이기에 저는 따라가기만 한다 생각했다"며 "영화를 보고 나서는 박찬욱감독님이 한국영화계에 계셔서 얼마나 감사한일인지 새삼 깨달았어요. 그리고 그냥 명불허전 이병헌선배님. 엄청난 에너지의 연기달인 이성민선배님.그녀의 매력의 끝은 감히 가늠할수 없다 염혜란언니. 그에게 이런얼굴과 표현력이?!새로운 발견 박희순선배님.. 또 각자의 역할을 너무 훌륭히 소화하신 모든 선후배님들. 너무 사랑하고 존경한다"고 감사의 인사를 남겼다.
특히 함께 공개한 남편 현빈과의 투샷이 눈길을 사로잡았다.
이날 남편 현빈도 남우주연상에 인기상 부부 합작 4관왕을 이룬 쾌거의 날이라 더욱 뜻깊다.
손예진은 남편 현빈의 어깨에 손을 올리거나 꽉 껴안는 모습 등 다양한 포즈로 이날의 기쁨을 만끽했다.
한편 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 결혼, 그해 11월 아들을 출산했다.
며칠이 어떻게 지났는지 모르게 구름에 둥둥 떠다니는 느낌이에요
아직도 청룡영화상에서 여우주연상과 인기상을 받은게 믿기지 않아요..
전혀 예상하지 못해서 근사한말도 감사인사도 제대로 전하지 못해서 아쉽기도 했구요..
무엇보다 팬분들이 인기상 투표를 정말정말 열심히 해주셨다 들었어요…엉엉..감동이에요.무엇으로 감사의 인사를 전할수 있을까요..
'어쩔수가없다'는 오랜만의 영화이기도 했고 결혼후 첫 복귀작 이기도 해서 걱정되는 부분들이 많았지만 박찬욱 감독님. 이병헌선배님과 함께이기에 저는 따라가기만 한다 생각했어요.
영화를 보고 나서는 박찬욱감독님이 한국영화계에 계셔서 얼마나 감사한일인지 새삼 깨달았어요. 그리고 그냥 명불허전 이병헌선배님. 엄청난 에너지의 연기달인 이성민선배님.그녀의 매력의 끝은 감히 가늠할수 없다 염혜란언니. 그에게 이런얼굴과 표현력이?!새로운 발견 박희순선배님.. 또 각자의 역할을 너무 훌륭히 소화하신 모든 선후배님들.
다들 인간적으로나 연기적으로 너무 사랑하게 됐고 존경하게 됐어요.
그리고 막내여서 너무 행복했습니다
또한 김우형촬영감독님팀. 김민재조명감독님팀.류성희미술감독님팀.송종희분장감독님팀.조상경의상감독님팀.조영욱음악감독님팀. 이하 모든 스텝분들(일일이 다 말씀 못 드려 죄송합니다)
현장에서 최선을 다해 구슬 땀 흘린 여러분 덕분에 캐릭터가 빛나게 존재할 수 있었습니다. 운이 좋아서 값지고 귀한 상을 받았습니다.
허투루 생각하지 않을게요!! 더 멋진 연기 보여드리겠습니다. 감사합니다
