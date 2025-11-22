이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

기사입력 2025-11-22 14:39


이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

이용대와 열애설 윤채경, 웨딩 드레스 입었다

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경이 웨딩 드레스 자태를 뽐냈다.

윤채경은 22일 개인 계정에 "내가 떠난 뒤"라는 글과 함께 드라마 촬영 현장 사진을 게재했다.

사진 속 윤채경은 화려한 비즈 장식의 오프숄더 웨딩드레스에 면사포를 착용, 우아하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

해당 사진은 지난 15일 첫 공개된 드라마 '내가 떠난 뒤' 촬영 중 찍은 사진으로 보인다. 윤채경이 출연한 '내가 떠난 뒤'는 재벌 그룹 양녀로 들어간 이나겸이 애증하는 오빠들을 떠나 제인그룹 후계자 차이현과 결혼을 약속하며 펼쳐지는 멜로드라마다.

한편, 지난 19일 스포티비뉴스는 2008 베이징올림픽 배드민턴 금메달리스트 이용대와 윤채경이 1년째 열애 중이라고 보도해 화제를 모았다. 윤채경의 소속사 PA엔터테인먼트는 두 사람의 관계에 대해 "사생활이라 확인이 어렵다"고 밝혔다.

이용대는 1988년생(37)으로, 한 차례 결혼과 이혼을 겪은 뒤 딸을 홀로 양육하고 있다. 윤채경은 1996년생(29)으로, 예능 프로그램 '프로듀스 101' 출연 후 에이프릴로 데뷔했으며 현재 배우로 활동 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 이서진, 여가수와 연애 최초 고백.."여가수는 진짜 스타"

2.

김지민, ♥김준호 수입 폭로 “나보다 4배 버는데 텅장..6억부터 내놔라”

3.

손예진, '청룡영화상' 2관왕 진한 여운 "구름에 둥둥 떠다니는 느낌" [전문]

4.

'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌어야 돼"

5.

'73세' 이용식, 6개월 손녀 보며 울컥..."세월이 안갔으면 좋겠어"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 이서진, 여가수와 연애 최초 고백.."여가수는 진짜 스타"

2.

김지민, ♥김준호 수입 폭로 “나보다 4배 버는데 텅장..6억부터 내놔라”

3.

손예진, '청룡영화상' 2관왕 진한 여운 "구름에 둥둥 떠다니는 느낌" [전문]

4.

'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌어야 돼"

5.

'73세' 이용식, 6개월 손녀 보며 울컥..."세월이 안갔으면 좋겠어"

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 상대로 1타점 3루타, 대만대표팀 4번 타자 세이부로, 올해 '23홈런 73타점'-OPS 1.000 1위[민창기의 일본야구]

2.

"팬들에게 받은 사랑만큼 풍성하게" 부천FC1995, 정규리그 최종전 바스템 브랜드데이 홈경기 진행

3.

'이러면 아무도 모른다' 웰컴저축은행, SK렌터카 완파… PBA 팀리그 4R 우승 경쟁 미궁 속으로!

4.

"내년에 1군에서 볼 선수" 캠프 결산! 10할 타자 이름이 불렸다…'우승 포수는 코치로' 안방 경쟁 뛰어든다

5.

세계 7대륙 최고봉 등정 조벽래 산악인, '체육훈장 백마장' 수훈 쾌거

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.