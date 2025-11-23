남현종 아나운서, 전세사기 당했다 "이사 한 달 만에 당해" ('당나귀 …

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회에 최고 시청률 7.3%를 기록하며, 180주 연속 동시간대 예능 1위 독주를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)
오늘(23일) 방송되는 '사당귀' 332회에는 KBS 아나운서의 표본인 남현종이 출연해 수습 불가의 엄근진 모습을 지우고 넉살을 배우기 위해 방송인 사유리에게 특훈을 받는다.
이 가운데, 남현종 아나운서가 자신의 주종목인 스포츠, 뉴스뿐만 아니라 '6시 내고향'에서 리포터로 성공해야 하는 이유를 밝혀 시선을 사로잡는다. 남현종 아나운서는 "회사 입사하자마자 이사를 갔는데 한달 만에 전세사기를 당했다"라더니 "총 6천5백만원 중에 5백만원만 돌려받아서 6천만원을 메워야 한다"라고 고백해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이에 남현종 아나운서는 "올해 열심히 일해야 한다"고 필사의 각오를 다진다.
이 같은 남현종 아나운서의 사기 고백에 박명수는 "아나운서도 사기를 당하다니"라며 통탄한다고. 뇌섹남 전현무 역시 비슷한 경험담을 공개한다. 전현무는 "내가 뉴스 하던 시절 가짜 주유소에 대한 보도를 했었다. 근데 뉴스에 나온 가짜 주유소는 내가 전날까지 갔던 주유소였다"라고 고백해 모두의 웃음을 터지게 한다.
이날 엄지인 보스는 남현종 아나운서의 빚 변제를 앞당기기 위한 하드 트레이닝으로 다수의 어머니들이 밀집된 '노래교실'에 투입시킨다. 남현종 아나운서는 "넉살을 배우겠습니다"라고 했지만 정작 수많은 어머니들의 넘치는 에너지와 텐션을 마주하자 동공지진을 일으키고 만다. 이에 전현무는 "애 울겠다. 못 보겠어"라며 걱정하고, 어머니들의 활활 타오르는 응원에 힘업어 남현종의 에너지가 올라가자 "넉살이 아니고 억텐표정이야"라며 웃음을 터트린다.
과연, 바른생활맨 남현종이 노래교실에서 어머니들의 박수를 이끌 수 있을지 남현종 고난의 하루가 '사당귀' 본 방송에서 공개된다.