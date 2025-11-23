연예계 새로운 배우 부부..‘오겜2’ 이운산♥한서이 오늘(23일) 결혼

기사입력 2025-11-23 11:00


연예계 새로운 배우 부부..‘오겜2’ 이운산♥한서이 오늘(23일) 결혼

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이운산과 한서이가 오늘 화촉을 밝힌다.

이운산은 지난 21일 개인 계정에 "11월23일 저녁.. 늦게나마 결혼식을 올립니다"라고 기쁜 소식을 전했다.

이어 "일일이 직접 찾아뵙고 인사드려야 하는데 그러지 못해 죄송합니다. 새롭게... 그리고 함께 내딛을 발걸음에 많은 응원과 격려 부탁드립니다"라고 덧붙였다.

한서이 역시 개인 계정을 통해 "제가 내일 결혼을 합니다. 혹시나 인사드리지 못한 분들이 계시다면 죄송합니다. 내일 뵐 수 있는 분들, 그리고 혹시 시간이 나지 않아 오시지 못하시지만 많이 축하해 주신 모든 분들 감사합니다"라고 전했다.

한편 이운산은 넷플릭스 시리즈 '오징어게임2'에서 공유를 쫓는 사채업자 역을 역을 연기, 신스틸러로 활약했다.

그는 드라마 '아라문의 검', 영화 '유체이탈자', '보이스' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.

모델 겸 배우 한서이는 영화 '점쟁이들', '나는 너를 찍는다' 등에 참여해 얼굴을 알렸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

