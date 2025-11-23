[SC이슈]‘7년 사랑 결실’ 이장우♥조혜원, 오늘(23일) 부부 된다…전현무 주례·기안84 사회까지

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이장우가 오랜 연인 조혜원과 마침내 부부가 된다. 두 사람은 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올리며 인생 2막을 연다.

결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 진행되며 주례는 방송인 전현무가 맡았다. 사회는 기안84가 나서 현장을 이끈다. 축가는 가수 환희가 맡아 두 사람의 앞날을 축복할 예정이다.

이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS2 '하나뿐인 내편'에서 처음 인연을 맺었고 긴 호흡 끝에 연인으로 발전했다. 이후 2023년 열애를 인정하며 공식 커플이 됐고 꾸준히 애정을 드러내며 '예쁜 사랑'의 상징으로 불려왔다.

특히 이장우는 지난해 '2023 MBC 연예대상'에서 최우수상을 수상하며 조혜원을 향해 공개적으로 고백해 화제를 모았다. 방송에서 "결혼을 조금 미뤄야 할 것 같다"고 농담 섞인 발언을 했지만 결국 1년 만에 약속을 지켰다.

조혜원 역시 SNS를 통해 웨딩 화보를 직접 공개하며 "11월 23일 결혼합니다"라고 팬들에게 알렸고, "기다려주신 분들 감사하다"며 진심을 전했다.

1986년생 이장우와 1994년생 조혜원은 8살 차 연상연하 커플이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

