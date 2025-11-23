'90kg' 고경표, 겨우 다이어트 성공했는데…요요 고백 "살 다시 쪄"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고경표가 요요를 고백했다.
허경환은 "주연이냐"고 물었고 고경표는 "역할에선 크기는 그렇지 않은데 주연이라고 해주신다"고 겸손하게 말했다. 이에 허경환은 "주연 저번에 하지 않았냐. 내가 좋아하는 드라마 있지 않냐"며 '비밀은 없어'를 언급했고, 고경표는 "이번에는 진중한 모습을 보여드릴 예정"이라 이미지 변신을 예고했다.
허경환은 "호흡 줄 필요 있다. 너무 많이 웃겨놨다"고 말했고 고경표는 "웃길 때가 제일 기분이 좋긴 하다"고 밝혔다.
이에 허경환은 "안 되게 하더라"라고 돌직구를 날리며 "내가 봤을 때 너 먹는 거 보니까 배우치고 말리고 싶은 사람 처음이었다. 그리고 술을 먹으면 왜 이렇게 배를 보여주냐. 열이 많은 건지"라고 폭로해 웃음을 안겼다.
한편, 티빙 오리지널 '대탈출:더 스토리'에서 몸무게 90kg을 공개했던 고경표는 날렵해진 모습으로 tvN '식스센스:시티투어2'에 출연하며 다이어트에 성공한 모습을 보였다. 고경표는 "드라마 촬영 중이라 조금씩 관리 중"이라고 밝혔다.
