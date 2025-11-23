'90kg' 고경표, 겨우 다이어트 성공했는데…요요 고백 "살 다시 쪄"

기사입력 2025-11-23 11:23


'90kg' 고경표, 겨우 다이어트 성공했는데…요요 고백 "살 다시 쪄"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고경표가 요요를 고백했다.

21일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에서는 '여보세요 나야, 잘 지내니?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

허경환은 평소 친하게 지내는 배우 고경표와 전화 연결을 했다. 고경표는 현재 근황에 대해 "제작자로 영화를 제작 중이고 배우로서 찍고 있는 드라마가 내년 tvN에서 방영한다"고 밝혔다.

허경환은 "주연이냐"고 물었고 고경표는 "역할에선 크기는 그렇지 않은데 주연이라고 해주신다"고 겸손하게 말했다. 이에 허경환은 "주연 저번에 하지 않았냐. 내가 좋아하는 드라마 있지 않냐"며 '비밀은 없어'를 언급했고, 고경표는 "이번에는 진중한 모습을 보여드릴 예정"이라 이미지 변신을 예고했다.

허경환은 "호흡 줄 필요 있다. 너무 많이 웃겨놨다"고 말했고 고경표는 "웃길 때가 제일 기분이 좋긴 하다"고 밝혔다.


'90kg' 고경표, 겨우 다이어트 성공했는데…요요 고백 "살 다시 쪄"
그러면서 허경환은 "엊그제 보니까 살 좀 많이 뺀 거 같다"고 했지만 고경표는 "근데 또 다시 쪘다. 이게 잘 안 된다"고 토로했다.

이에 허경환은 "안 되게 하더라"라고 돌직구를 날리며 "내가 봤을 때 너 먹는 거 보니까 배우치고 말리고 싶은 사람 처음이었다. 그리고 술을 먹으면 왜 이렇게 배를 보여주냐. 열이 많은 건지"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

한편, 티빙 오리지널 '대탈출:더 스토리'에서 몸무게 90kg을 공개했던 고경표는 날렵해진 모습으로 tvN '식스센스:시티투어2'에 출연하며 다이어트에 성공한 모습을 보였다. 고경표는 "드라마 촬영 중이라 조금씩 관리 중"이라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.