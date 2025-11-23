김희철, '전 부인' ♥곽설부와 11년 만의 재회..."시간 너무 빨라"

[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 김희철이 '전 부인' 곽설부(궈쉐푸)와 11년 만에 재회하며 팬들의 향수를 자극했다.

김희철은 23일 자신의 SNS에 "11년 만에 만난 곽설부, 추억의 체리오빠… 시간이 너무 빨라. 우리 모두 아프지 말고 오래오래 보자"라는 글과 함께 두 사람이 함께 찍은 사진을 게재했다.

김희철과 곽설부는 2014년 MBC에브리원 '우리 결혼했어요 - 세계판 시즌2'에서 가상 부부로 호흡을 맞췄다.

김희철은 '체리오빠', 곽설부는 '설부'로 불리며 국내외 팬들 사이에서 큰 인기를 끌었다.

당시 이들은 실제 커플 못지않은 케미와 티키타카로 화제를 모았고, 프로그램 종영 후에도 꾸준히 연락을 이어온 것으로 알려졌다.

두 사람의 재회는 무려 11년 만. 오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 다정한 분위기와 친근한 표정이 시선을 모으며, 팬들은 "전 부부 재회라니", "둘의 케미는 여전하다", "감동적이다" 등 폭발적인 반응을 보이고 있다.

한편 김희철은 최근 슈퍼주니어 데뷔 20주년 활동에 참여했으며, JTBC '아는 형님'에서 활약 중이다.

