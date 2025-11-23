오늘(23일) 결혼식 올린 이장우♥조혜원, 예능 대세다운 이색 하객 답례…

오늘(23일) 결혼식 올린 이장우♥조혜원, 예능 대세다운 이색 하객 답례품도 눈길
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이장우와 조혜원이 7년 열애 끝에 부부가 된 가운데 특별한 하객 답례품도 눈길을 끌었다.
23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 열린 결혼식에는 두 사람의 인생 2막을 축하하는 의미 있는 답례품이 준비돼 이목을 모았다.
이장우, 조혜원 부부가 준비한 답례품은 바로 이장우가 홍보모델로 활동중인 부창제과의 '호두과자'. 포장 상자엔 예비부부가 만세를 외치는 듯한 일러스트가 그려졌다. 상자 하단엔 '사랑으로 구운 부창제과의 달콤한 호두과자에 오늘 함께해 주신 따뜻한 마음에 대한 진심 어린 감사를 담았습니다'라는 메시지도 담겼다.
한편 이날 결혼식에는 '나 혼자 산다' 멤버들의 의리도 더해졌다. 주례는 전현무가, 사회는 기안84가 맡았으며, 축가는 이장우의 사촌형이자 플라이투더스카이 출신 환희가 부르며 자리의 온도를 더했다.
두 사람은 KBS2 '하나뿐인 내 편'을 통해 처음 인연을 맺었고 약 7년 열애 끝에 백년가약을 올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
