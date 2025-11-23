"톱으로 썰리는 느낌"…톱모델 한혜진 "뉴욕생활 3년반만에 무릎 다 망가…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "무릎이 톱으로 썰리는 느낌이었다."
특히 이날 한혜진은 뉴욕에서 활동하던 시절의 경험담으로 보는 이들을 놀라게 했다. 그는 넘어지면서 무릎에 물이 가득 차 올랐고, "무릎이 구부러지지가 않더라. 계속 붓기 시작하더니, 진짜 내 얼굴만큼 붓더라"며 심각한 상태였다고 고백했다.
그는 "당시 병원에서 무릎에 찬 물을 억지로 빼는 시술을 받았지만, 나중에 그렇게 물을 빼면 안 된다는 이야기를 들었다"며 "결국 그 이후로 지금까지도 무릎과 발목 통증이 계속되고 있다. 지금까지 고생이 끝나질 않는다"고 털어놨다.
|
|
|
|
하준 역시 축구 예능 JTBC '뭉쳐야 찬다'에 출연중으로 "벤치 멤버여서 훈련은 누구보다 치열하게 하는데, 막상 경기에 나가는 횟수는 많지 않았다. 운동은 목숨 걸고 하는데, 경기장은 잘 못 나갔다"고 웃으며 "경기 출전이 거의 없던 날에도, 집에 돌아가 따로 하체 운동을 했다"고 밝히기도 했다.
|
한편 지난 10월초 한혜진은 이시언 서지승 부부의 주선으로 배우 하준과 소개팅을 했다. 당시 한혜진은 하준에게 "다음 달에 홍천에 깨 베러 오시겠냐"고 물었고 하준은 "좋죠, 갑니다"라며 흔쾌히 응해 이날 만남이 성사됐다. 이후 방송에서도 한혜진은 "이시언 오빠 부부, 나, 하준 이렇게 넷이서 밥 한 번 먹었다"며 뒷이야기를 공개하기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com