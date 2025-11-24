신기루 "배달 엘베 소리들리면 문앞에서 대기…♥고 나발이고 야식은 혼자먹…

신기루 "배달 엘베 소리들리면 문앞에서 대기…♥고 나발이고 야식은 혼자먹어야"(배불리힐스)

기사입력 2025-11-24 09:00


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 신기루가 배달 음식에 대한 집착을 털어놔 눈길을 끌었다.

신기루는 지난 23일 공개된 디즈니+의 신개념 고칼로리 버라이어티 '배불리힐스' 15회에서 피보다 땀 흘리는 게 더 무서운 배불리언들과 함께 폭소 만발 헬스장 탈출기에 나섰다.

이날 방송에서 신기루는 "태어나서 헬스장을 한 번도 안 와봤다"면서 호기심 가득한 눈으로 운동 기구들을 둘러봤다. '천국의 계단' 기구에 올라탄 그녀는 헬스장 초심자답게 어찌할 줄 모르는 모습으로 웃음을 자아냈다.

이후 진행된 '배불리 프레스' 게임에서 신기루는 몸무게 공개 위기에 봉착했다. 몸무게 2위 배불리언을 태운 채 레그 프레스를 30번 해야 한다는 게임의 규칙 때문. 멤버들에게 '몸무게 2위'로 지목된 그녀는 이를 부인하다가 결국 체중계에 올라서고 말았다. 신기루는 몸무게를 조금이라도 줄이기 위해 들고 있던 휴대용 선풍기까지 내려놓았지만, '압도적인 2등'으로 판정되며 현장을 웃음바다로 만들었다.

신기루의 입담 역시 폭발적이었다. 신기루는 게임 도중 배달 음식과 관련된 이야기가 나오자 "(배달이 오면) 마음이 급하니까 엄청 빨리 나가서 배달 기사님이랑 부딪히기도 하고 그런다"면서 "엘리베이터 소리 들리면 바로 문 앞에 숨죽이고 있는다"고 현실 공감 에피소드를 풀어놓았다.

음식을 향한 신기루의 사랑은 남편 앞에서도 예외가 없었다. 신기루는 "남편이랑 둘이 같이 야식을 먹냐"는 신동의 질문에 "나는 거의 혼자 먹는 걸 좋아한다"면서 "(남편이) 내 음식에 손대서 싸운 적이 많다"고 솔직하게 답했다. 이에 서장훈이 "사랑하는 사람이 먹어도 안 아깝지 않냐"고 묻자, 신기루는 단칼에 "아까워요. 사랑이고 나발이고"라며 단호히 말해 좌중을 폭소케 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.