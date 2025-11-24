韓극장 빈집 턴 '위키드: 포 굿' 개봉 첫 주 흥행 1위 수성..글로벌 수익 3327억원 돌파

기사입력 2025-11-24 09:09


[스포츠조선 조지영 기자] 판타지 영화 '위키드: 포 굿'(존 추 감독)이 개봉주 주말 박스오피스 1위까지 석권했다.

'위키드: 포 굿'이 개봉 전 연일 예매율 1위를 기록하더니 개봉 첫 주 주말 국내 박스오피스는 물론 글로벌 박스오피스도 최정상 자리를 수성했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '위키드: 포 굿'은 개봉 첫 주 주말까지 누적 관객수 53만관객을 돌파, 흥행 질주를 이어가고 있다. 개봉 후 5일간 단 한 번도 전체 박스오피스 1위를 내주지 않으며 2025년 외화 최고 흥행작 'F1 더 무비'(48만2499명)의 개봉 첫 주 주말 스코어를 뛰어넘었다.

'위키드: 포 굿'을 향한 전세계 반응 또한 폭발적이다. 북미 개봉 직후 박스오피스 1위에 오르며 흥행 신호탄을 쏘아 올린 데 이어, 개봉주 주말인 23일까지 북미에서 1억 8468달러(약 2718억원), 글로벌 흥행 2억 2260달러(약 3327억원) 이상의 높은 수익을 달성하며 일찌감치 흥행 궤도에 올라탔다. 이는 지난해 '위키드'가 개봉 첫 주 북미에서 1억 1250만달러(약 1650억원), 글로벌 1억 6400만달러(약 2300억원)의 기록을 훌쩍 넘어선 성과다.

이러한 지표들은 전작을 뛰어넘은 화제성과 흥행성을 입증하며 '위키드: 포 굿'이 2025년 연말 필람 무비로 확실히 자리매김했음을 보여준다. 더 커진 스케일, 눈과 귀를 압도하는 OST와 비주얼 스펙터클, 엘파바와 글린다의 우정을 담아낸 진정성 있는 성장 서사, 국내 최정상 뮤지컬 배우들이 참여한 더빙 버전까지 큰 반향을 일으키며 오리지널과 더빙을 모두 즐기는 N차 관람 열풍까지 이어지고 있다.

'위키드: 포 굿'은 사람들의 시선이 더는 두렵지 않은 사악한 마녀와 사람들의 사랑을 잃는 것이 두려운 착한 마녀가 엇갈린 운명 속에서 진정한 우정을 찾아가는 이야기를 그린 작품이다. 신시아 에리보, 아리아나 그란데, 양자경, 제프 골드브럼, 조나단 베일리, 에단 슬레이터 등이 출연했고 전편에 이어 존 추 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

