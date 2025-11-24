컴투스, 24일 '더 스타라이트'의 연말 업데이트 공개하는 개발자 라이브 방송 실시

기사입력 2025-11-24 09:57


컴투스, 24일 '더 스타라이트'의 연말 업데이트 공개하는 개발자 라이브…



컴투스는 게임테일즈가 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 MMORPG '더 스타라이트'의 연말 업데이트 콘텐츠를 공개하는 개발자 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 라이브 방송은 24일 오후 7시 '더 스타라이트' 공식 유튜브 채널에서 시작하며, 컴투스는 이를 통해 향후 개발 방향성을 직접 소개하고 사전 질의 응답을 통해 유저들의 궁금증을 해소할 예정이다. '더 스타라이트' 개발을 총괄하는 박경태 기획실장과 김호성 사업부장이 출연해 11월과 12월에 적용될 핵심 업데이트를 상세하게 설명하고, 사전 수집된 질문은 물론 방송 중 접수되는 실시간 질문에도 답변할 계획이다.

우선 26일에 적용될 대규모 콘텐츠인 신규 지역 '부서진 대지'와 월드 단위로 개편되는 '별의 낙원' 정보를 비롯해 새로운 성물, 신규 보스 몬스터, 전투 및 편의 기능 등 폭넓은 업데이트 내용이 공개될 예정이다.

12월 업데이트로 예정된 길드 던전과 길드 창고·분배 기능 등 협동 중심 신규 시스템도 방송에서 처음 전한다. 길드 성장과 활동을 지원하기 위한 운영 이벤트도 함께 안내된다. 또 신규 클래스 개발 현황 등 내년 상반기 업데이트 방향성도 이번 방송을 통해 확인할 수 있다.

개발자 라이브에서는 시청자를 위한 다양하고 풍성한 보상을 쿠폰을 통해 지급할 예정으로 라이브 방송 시청에 대한 감사를 전할 예정이다. '더 스타라이트'는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 '스타라이트'를 찾아 떠나는 여정을 그린 MMORPG로, 정식 서비스 이후 꾸준한 업데이트를 진행하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

2.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

3.

'끔찍한 이강인'이라고 안 부를게요! 맹활약에 '결국 깨갱'…해설가 출신 '지독한 안티팬' 결국 항복

4.

"아리가또!" 日 동생들, 선배 따라 라커룸 청소·감사 편지에 '감동'…U-17 탈락 후에 보인 행동

5.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.