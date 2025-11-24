김연경, 첫 감독 도전 소감 "낯설고 쉽지 않았다"[전문]
|사진 출처=김연경 계정
[스포츠조선 정빛 기자] 김연경이 첫 감독 도전을 성공적으로 마무리한 소감을 전했다.
김연경은 24일 자신의 SNS에 "신인감독으로 보낸 시간이 어느새 마무리되었습니다"라는 글을 남겼다.
이어 "
처음 맡아보는 자리라 모든 순간이 낯설고 쉽지 않았지만, 그만큼 많이 배우고 크게 성장할 수 있었던 시간이었어요. 선수들, 팀 스태프들, 그리고 현장에서 함께 애써주신 제작진 여러분 덕분에 이 여정을 잘 마무리할 수 있었습니다"라며 종영 소감을 전했다.
또 "함께했던 모든 순간, 오래 기억에 남을 것 같습니다. 또, 이 프로그램을 많이 사랑해주시고 응원해주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다"라고 시청자들에게도 인사했다.
이와 함께 선수,코치진과 함께한 훈련 현장, 경기 비하인드 등 다수의 사진을 공개했다. 사진 속에는 프로그램 내내 김연경과 선수들이 땀 흘리며 준비했던 순간들이 고스란히 담겨 있다.
지난 9월 28일 첫 방송한 MBC 예능 '신인감독 김연경'은 23일 방송을 끝으로 시즌을 마무리했다. 프로그램은 7전 5승 2패의 성적을 기록했으며, 6주 연속 일요일 예능 2049 시청률 1위를 차지하며 화제성과 시청률 모두에서 의미 있는 성과를 거뒀다.
아래는 김연경이 올린 글 전문이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
