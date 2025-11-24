“입은 웃고 눈은 울어” 박서준X원지안 ‘경도를 기다리며’ 임현욱 감독이 밝힌 첫 느낌

기사입력 2025-11-24 10:09


“입은 웃고 눈은 울어” 박서준X원지안 ‘경도를 기다리며’ 임현욱 감독이…

[스포츠조선 조민정 기자] 임현욱 감독이 '경도를 기다리며' 제작 과정과 연출 키워드를 직접 밝혔다.

JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 오는 12월 6일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 박서준과 원지안이 두 번의 연애 끝에 헤어졌지만 불륜 스캔들을 보도한 기자와 스캔들 당사자의 아내로 재회하며 엇갈리고 얽히는 로맨스를 그린다.

'너를 닮은 사람', '킹더랜드'를 연출하며 감각적인 영상미를 보여준 임현욱 감독은 첫인상을 떠올리며 "대본을 읽는 내내 입은 웃는데 눈은 울고 있었다. 유쾌함과 설렘, 그리고 깊은 슬픔이 동시에 밀려오는 드라마였다. 꼭 화면으로 구현해야겠다고 생각했다"고 말했다.

또한 이번 작품이 자신의 연출 인생과도 맞닿아 있다고 밝혔다. 그는 "이건 단순한 로맨스가 아니다. 그동안 쌓아온 감정선을 다시 꺼내는 작업이었다"며 "로맨스에서 가장 중요한 건, 작품의 결을 따라가는 적절한 설렘"이라고 강조했다.

가장 큰 고민은 감정의 흐름이었다. 임 감독은 "이경도와 서지우가 함께한 시간은 1년이 채 되지 않지만, 그 시간이 두 사람의 운명을 흔들었다. 그래서 '세 구간'이 아니라 '한 감정선'으로 꿰고 싶었다"고 설명했다.

외적 대비 역시 의도적이었다. 그는 "경도는 시간이 지나도 변하지 않도록 큰 틀은 유지했고, 지우는 시기별 감정 변화가 외형으로 드러나도록 했다"며 "경도는 축이고, 지우는 흐르는 감정 같은 존재"라고 말했다.

특히 사계절을 완벽히 담기 위해 실제 계절과 다른 시기에 촬영을 진행했다고 밝혔다. 임 감독은 "계절도 캐릭터라고 생각했다. 계절의 감성과 감정선이 만나도록 공을 들였다"고 했다.

마지막으로 그는 "우리 드라마를 기다려 주신 만큼, 꼭 오래 마음속에 남는 작품이길 바란다"고 전했다.

JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 오는 12월 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

2.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

3.

'끔찍한 이강인'이라고 안 부를게요! 맹활약에 '결국 깨갱'…해설가 출신 '지독한 안티팬' 결국 항복

4.

"아리가또!" 日 동생들, 선배 따라 라커룸 청소·감사 편지에 '감동'…U-17 탈락 후에 보인 행동

5.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.