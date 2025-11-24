“입은 웃고 눈은 울어” 박서준X원지안 ‘경도를 기다리며’ 임현욱 감독이 밝힌 첫 느낌
[스포츠조선 조민정 기자] 임현욱 감독이 '경도를 기다리며' 제작 과정과 연출 키워드를 직접 밝혔다.
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 오는 12월 6일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 박서준과 원지안이 두 번의 연애 끝에 헤어졌지만 불륜 스캔들을 보도한 기자와 스캔들 당사자의 아내로 재회하며 엇갈리고 얽히는 로맨스를 그린다.
'너를 닮은 사람', '킹더랜드'를 연출하며 감각적인 영상미를 보여준 임현욱 감독은 첫인상을 떠올리며 "대본을 읽는 내내 입은 웃는데 눈은 울고 있었다. 유쾌함과 설렘, 그리고 깊은 슬픔이 동시에 밀려오는 드라마였다. 꼭 화면으로 구현해야겠다고 생각했다"고 말했다.
또한 이번 작품이 자신의 연출 인생과도 맞닿아 있다고 밝혔다. 그는 "이건 단순한 로맨스가 아니다. 그동안 쌓아온 감정선을 다시 꺼내는 작업이었다"며 "로맨스에서 가장 중요한 건, 작품의 결을 따라가는 적절한 설렘"이라고 강조했다.
가장 큰 고민은 감정의 흐름이었다. 임 감독은 "이경도와 서지우가 함께한 시간은 1년이 채 되지 않지만, 그 시간이 두 사람의 운명을 흔들었다. 그래서 '세 구간'이 아니라 '한 감정선'으로 꿰고 싶었다"고 설명했다.
외적 대비 역시 의도적이었다. 그는 "경도는 시간이 지나도 변하지 않도록 큰 틀은 유지했고, 지우는 시기별 감정 변화가 외형으로 드러나도록 했다"며 "경도는 축이고, 지우는 흐르는 감정 같은 존재"라고 말했다.
특히 사계절을 완벽히 담기 위해 실제 계절과 다른 시기에 촬영을 진행했다고 밝혔다. 임 감독은 "계절도 캐릭터라고 생각했다. 계절의 감성과 감정선이 만나도록 공을 들였다"고 했다.
마지막으로 그는 "우리 드라마를 기다려 주신 만큼, 꼭 오래 마음속에 남는 작품이길 바란다"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
