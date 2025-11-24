‘폭군의 셰프’ 신드롬…임윤아, 대만 뒤흔든 글로벌 팬미팅 성황
[스포츠조선 조민정 기자] 임윤아가 국내외에서 굳건한 인기 위상을 다시 한번 증명했다.
임윤아는 올해 방영된 미니시리즈 중 최고 시청률을 기록한 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 프렌치 셰프 연지영 역을 맡아 공감과 설렘을 동시에 이끄는 연기로 뜨거운 반응을 얻었고 이를 기념해 글로벌 팬미팅 투어를 진행 중이다.
지난 23일 대만 TICC(타이베이 국제 컨벤션 센터)에서 열린 'Bon Appetit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING' 현장에는 팬들이 장사진을 이루며 현지의 폭발적인 관심을 입증했다.
이날 임윤아는 팬들이 직접 뽑은 명장면 비하인드와 연기 준비 과정, 캐릭터 해석 등 그동안 궁금증이 컸던 포인트들을 솔직히 털어놓으며 배우로서의 성장을 보여줬다. 팬들의 질문과 소원에 정성스레 답하며 훈훈함을 더했다.
극 중 셰프 캐릭터와 연결된 특별 코너도 마련됐다. 임윤아는 자신만의 샌드위치 레시피를 공개하며 팬들을 깜짝 놀라게 했고, '폭군의 셰프' OST '시간을 넘어 너에게로'와 솔로곡 '덕수궁 돌담길의 봄' 무대까지 선보이며 팬미팅 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 현장 팬들은 카드 섹션 이벤트로 화답했다.
임윤아는 "보이지 않는 시간에도 응원해주셔서 드라마 팬미팅이라는 자리가 만들어진 것 같다. 진심으로 감사하다"며 "또 새로운 작품으로 찾아오고 싶다. 건강히 기다려 주시길 바란다"고 소감을 전했다.
한편 임윤아는 12월 13일 방콕, 12월 20일 서울에서 팬미팅 투어를 이어간다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
