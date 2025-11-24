'표발놈' 무진성, 父김상호 머리 가격..역대급 폐륜 빌런 등극

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 무진성이 한계 없는 연기력으로 또 한번 '인생 악역'을 경신하며 안방극장을 강렬하게 뒤흔들었다.
무진성은 지난 22, 23일 방송된 tvN 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정·김동휘 연출) 13, 14회에서 빌런 표현준 역으로 악역미를 폭발시키며 막강한 존재감을 발휘했다.
이날 방송에서 표현준은 강태풍(이준호)에게 입찰에서 패하자, 수술용 장갑 창고에 고의 방화까지 저지르며 통제 불능의 분노를 폭발시켰다. 방화로 인해 태풍상사가 조달청과 약속한 납품 기한을 지키기 어려워지고, 2순위 업체인 표상선에게 기회가 넘어갈 상황에 처하자 강태풍이 직접 고개를 숙이며 장갑 판매를 부탁하지만, 표현준은 오히려 비아냥거리는 태도로 시청자들의 분노를 최고조로 끌어올렸다.
이어 표현준은 아버지 표박호(김상호)가 강태풍과 비밀리에 계약을 체결한 사실을 알게 되면서 감정을 주체하지 못하고 폭발했다. 아버지에게 눈물로 인정을 구해보지만 돌아온 건 또다시 비교와 질타뿐. 결국 참을 수 없는 분노에 휩싸인 그는 더욱 잔혹한 행동을 저지르며 안방극장에 큰 충격을 안겼다.
무진성은 라이벌에게 또 밀렸다는 '패배감'과 끝내 버리지 못한 '복수심', 그리고 아버지의 사랑을 갈망하는 '내면의 균열'을 예측 불가한 흐름으로 그리며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 특히 아버지 앞에서 진심을 털어놓는 장면에서는 분노가 섞인 눈물, 떨리는 눈빛, 흔들리는 호흡까지 섬세하게 표현해 묵직한 울림을 남겼다.
이렇듯 무진성은 뒤틀리고 삐뚤어진 경쟁심으로 매 회 급이 다른 악랄함을 보여주며 악역의 새로운 기준을 써내려 가고 있다. 드라마 종영까지 단 2회 앞두고 있는 가운데, 무진성이 또 어떤 폭발적인 활약으로 시청자들의 감정선을 흔들어 놓을지 귀추가 주목된다.