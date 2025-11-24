한지현, ‘첫사랑은 줄이어폰’ 주인공 발탁…짧고 아련한 첫사랑 작사가 변…

한지현, ‘첫사랑은 줄이어폰’ 주인공 발탁…짧고 아련한 첫사랑 작사가 변신
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한지현이 짧고 순수했던 첫사랑 기억을 꺼내 들고 돌아온다.
한지현은 2025 KBS2 단막 프로젝트 '러브: 트랙'의 한 에피소드인 '첫사랑은 줄이어폰'(연출 정광수, 극본 정효)에서 주인공 한영서 역을 맡아 또 다른 변신에 나선다. '러브: 트랙'은 서로 다른 형식의 10가지 사랑을 단편으로 엮어낸 로맨스 앤솔로지로, 매 회차마다 색다른 감정과 서사가 관전 포인트다.
'첫사랑은 줄이어폰'은 2010년을 배경으로 한다. 전교 1등을 놓친 적 없는 모범생 한영서가 학교의 문제아로 불리는 기현하(옹성우)와 우연히 엮이면서, 그동안 잠가두었던 꿈과 감정을 처음 마주하는 이야기다. 현실에 치여 미뤄둔 속마음, 감히 인정하지 못했던 설렘이 교복 속에 아련하게 스며든다.
극 중 한영서는 뛰어난 성적을 유지하며 성실하게 살아가지만, 사실 내면에는 자유를 갈망하고 세상에 반항하고 싶은 충동이 가득한 캐릭터. 한지현은 10대 고등학생 시절부터 작사가로 성장한 성인 시절까지 폭넓은 연령대를 오가며 서사의 감정선을 촘촘하게 채워갈 예정이다.
최근 영화 '얼굴'(감독 연상호)에서 김수진 PD 역을 맡아 박정민, 신현빈과 호흡을 맞추며 강렬한 존재감을 남긴 한지현은 영화 '시스터후드' 개봉을 앞두고 있으며, MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 패션 디자이너 송하영 역으로도 출연을 확정했다. 여기에 단막극 주인공까지 더해지며 그야말로 '캐스팅 러시'를 이어가고 있다.
영화와 드라마를 오가며 다채로운 장르를 소화하고 있는 한지현이 이번엔 어떤 첫사랑 감성을 보여줄지 기대가 모인다.
한편 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브: 트랙'의 '첫사랑은 줄이어폰'은 12월 14일 오후 10시 50분, '퇴근 후 양파수프' 방송 직후에 이어진다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
