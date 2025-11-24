[카드뉴스] 지난주 핫이슈, 산책 중 시신 발견했던 배정남

기사입력 2025-11-24 10:51


매주 월요일 한 주 전에 온라인에서 큰 화제가 되었던 기사들을 정리해 알려주는 '지난주 핫이슈'입니다.

지난주에는 배우 배정남이 산책 중 큰 충격을 받은 사연을 털어놨다는 기사가 가장 눈길을 끌었습니다. 지난 16일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'('미우새')에서는 무속인을 찾은 한혜진과 배정남의 충격적인 점괘가 공개됐는데 여기서 무속인은 배정남 옆에 할아버지가 있다고 말해 눈길을 끌었습니다. 그러자 배정남은 "처음에는 숲에서 누가 운동을 하는 줄 알았다. 산책 중 뒤를 봤는데 순간 얼어버렸다. 바로 경찰에 전화했다"라며 산책 중 한 남성의 시신을 발견했다고 전했고 이어 "119에 전화를 했더니 나한테 빨리 줄을 풀어주라고 했다. 처음엔 못하겠다고 했지만, 꼭 도와달라고 하길래 시도를 했다. 몸무게가 있으니 끈이 안 풀렸다. 미치겠더라. 나중엔 구급대가 와서 해결했지만 충격이 컸다"라고 말했습니다. 아어 "벨의 산책을 위해 그 산책로를 포기할 수 없었다. 소주와 막걸리를 49일 동안 그 자리에 부었고 땅속에 노잣돈도 묻어드렸다"라고 덧붙였다고 하네요.

1위 : 배정남, 산책 중 시신 발견해 119 신고 "사고 장소에 소주 붓고 노잣돈 묻어"

2위 : 정시아, 눈물 고백.."♥백도빈 일 들어와도 가족 때문에 안 해" ('두집살림')

3위 : 오윤아, 자폐 子 미국에 데려갔다가 충격 "행동 제재하는 사람 없어 편해"

4위 : 김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

5위 : 손미나, 하와이서 교통사고 당했다 "앞으로 못 걸을 수도 있다고"


6위 : 이장우, 파리서 샤넬백 샀다가 관세 폭탄 "공항 도착하니 자물쇠 잠겨있어"

7위 : "자식 농사 대성공" 김정태, 초6 아들과 나란히 엔터 입성..첫째는 과학영재

[글·정리 : 박진열, 디자인 : 심현숙]

