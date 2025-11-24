[공식] 검사 주지훈♥여배우 하지원..'클라이맥스' 2026년 공개 예고

기사입력 2025-11-24 11:25


[스포츠조선 문지연 기자] 주지훈, 하지원의 '클라이맥스'가 온다.

지니TV 오리지널 '클라이맥스' (이지원 신예슬 극본, 이지원 연출)는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극.

'클라이맥스'는 '서울의 봄', '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '야당' 등 작품성과 흥행성을 고루 갖춘 작품들을 꾸준히 선보이고 있는 하이브미디어코프가 제작하고 영화 '미쓰백'으로 백상예술대상 등 신인감독상을 휩쓴 이지원 감독이 드라마 첫 연출을 맡았다. 여기에 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 그리고 차주영까지 합류해 상반기 기대작으로 주목 받고 있다.

먼저 주지훈은 대한민국 최고의 여배우(하지원)와 결혼해 한달음에 스타검사가 된 방태섭 역을 연기한다. '중증외상센터' 이후 TV 드라마 복귀작으로 '클라이맥스'를 선택한 만큼 그의 섹시하면서도 카리스마 있는 연기가 기대를 모은다. 하지원은 한 때는 최고의 여배우였으나, 결혼 이후 지금은 한물간 여배우 취급을 받는 추상아 역을 맡았다. 하지원은 KBS 드라마 '커튼콜'이후 4년 만에 드라마 복귀를 알려 더욱 반갑다. 주지훈, 하지원은 '클라이맥스'에서 최초로 호흡을 맞춰 야망과 유명세를 오가는 긴장감 넘치는 관계를 그려낼 예정이다.

방태섭 곁에서 은밀하게 정보원 역할을 하는 황정원 역은 나나가 맡았다. 황정원은 '클라이맥스'에서 권력 카르텔의 추한 면을 보여줄 판도라 상자의 열쇠를 쥐고 있는 인물. 매회 변화무쌍한 연기를 보여줄 나나에 대한 기대감이 높다.

대한민국 재계 3위 WR그룹 회장의 둘째 부인 이양미 역할엔 차주영이 나선다. 강렬한 이미지 변신으로 돌아올 차주영은 방태섭&추상아 부부를 뒤흔드는 권력자로 등장해 극의 긴장감을 이끌어갈 예정이다. 이양미와 경쟁하며 WR그룹 후계자 자리를 노리는 장남 권종욱 역은 오정세가 맡는다. 캐릭터를 잡아 먹은 듯한 그의 연기가 '클라이맥스'의 절정을 보여줄 예정이다.

'클라이맥스' 제작진은 "전작을 통해 섬세한 미장센과 탁월한 연출력을 입증한 이지원 감독과 이름만으로 신뢰감을 더하는 배우들의 합류로 강력한 조합이 탄생했다"며 "얽히고설킨 각 캐릭터들의 욕망과 선택, 그로 인해 펼쳐지는 강렬한 서사가 매력적인 작품이다. 많은 관심 부탁 드린다"고 전했다.

이름만으로 신뢰를 더하는 배우들이 풀어낼 강렬한 서사와 케미스트리가 기대되는 지니 TV 오리지널 '클라이맥스'는 2026년 지니 TV를 통해 공개되며, ENA 월화드라마로 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.