김희선, 외톨이 회식 참패…한지혜·고원희 사이 ‘사면초가’

|
[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN 월화드라마 '다음생은 없으니까'에서 김희선이 빌런 고원희와 앙숙 한지혜 사이에 갇힌 채 '나 홀로 외톨이 회식'을 맞는다. 전세 역전이 기대됐던 워킹맘의 복귀전이 또 한번 위기를 맞으며 시청자들의 안타까움을 자아낸다.
24일 방송될 5회에서는 그런 조나정에게 '외톨이 회식'이라는 더 가혹한 순간이 찾아온다. 양미숙과 인턴 동기들이 의기양양하게 분위기를 주도하는 가운데, 조나정만 애매하게 떨어진 자리에서 소외감을 견딘다. 상사이자 멘토 역할을 맡아야 할 송예나조차 냉기 어린 시선으로 외면한 채 거리를 둔다. 웃어야 하지만 웃을 수 없는 어색함, 들어가야 하지만 끼지 못하는 거리감이 그대로 드러난다.
이 장면에서 김희선은 '사회 생활 재입문자' 조나정의 복잡한 내면을 현실감 있게 그려냈다. 잔을 들고 머뭇거리며 건배 타이밍을 놓치는 순간 의도치 않게 혼자가 돼버린 장면들이 시청자들의 공감을 유도할 전망이다. 한지혜는 회식을 이끄는 양미숙의 화통함을, 고원희는 냉정한 송예나의 태도를 세밀하게 표현하며 온도차가 극명하게 대비되는 장면을 완성했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com