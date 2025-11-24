김희선, 외톨이 회식 참패…한지혜·고원희 사이 ‘사면초가’

기사입력 2025-11-24 11:29


김희선, 외톨이 회식 참패…한지혜·고원희 사이 ‘사면초가’

[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN 월화드라마 '다음생은 없으니까'에서 김희선이 빌런 고원희와 앙숙 한지혜 사이에 갇힌 채 '나 홀로 외톨이 회식'을 맞는다. 전세 역전이 기대됐던 워킹맘의 복귀전이 또 한번 위기를 맞으며 시청자들의 안타까움을 자아낸다.

'다음생은 없으니까'는 육아와 회사 사이에서 삶의 균형을 되찾으려는 마흔 하나 세 친구의 좌충우돌 성장기를 그린 작품. 지난 17일 방송된 3회는 분당 최고 시청률 2.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 자체 최고치를 경신했고, 네이버 '많이 찾는 드라마' 분야 2위를 차지했다. 또한 21일 기준 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 부문에서 TOP2를 유지하며 화제성을 입증했다.

극 중 조나정(김희선)은 오랜 경단 공백을 딛고 홈쇼핑 업계에 재취업했지만 첫 출근부터 삐걱거리고 있다. 앙숙인 양미숙(한지혜)의 노골적인 견제뿐만 아니라 조나정을 잠재적 위협으로 보는 송예나(고원희)의 시선까지 겹쳐 도무지 마음 둘 곳이 없다.

24일 방송될 5회에서는 그런 조나정에게 '외톨이 회식'이라는 더 가혹한 순간이 찾아온다. 양미숙과 인턴 동기들이 의기양양하게 분위기를 주도하는 가운데, 조나정만 애매하게 떨어진 자리에서 소외감을 견딘다. 상사이자 멘토 역할을 맡아야 할 송예나조차 냉기 어린 시선으로 외면한 채 거리를 둔다. 웃어야 하지만 웃을 수 없는 어색함, 들어가야 하지만 끼지 못하는 거리감이 그대로 드러난다.

이 장면에서 김희선은 '사회 생활 재입문자' 조나정의 복잡한 내면을 현실감 있게 그려냈다. 잔을 들고 머뭇거리며 건배 타이밍을 놓치는 순간 의도치 않게 혼자가 돼버린 장면들이 시청자들의 공감을 유도할 전망이다. 한지혜는 회식을 이끄는 양미숙의 화통함을, 고원희는 냉정한 송예나의 태도를 세밀하게 표현하며 온도차가 극명하게 대비되는 장면을 완성했다.

제작진은 "김희선은 경단녀에서 워킹맘까지 이어지는 인물의 현실적인 감정을 정확히 짚어낸다"며 "한지혜와 고원희 사이에서 본격적으로 펼쳐질 김희선의 사내 생존기가 시작된다. 5회에서 확인해달라"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘치매 투병’ 브루스 윌리스, 딸도 못 알아봐..“상태 좋지 않아요”

2.

심현섭, ♥정영림에 "아기 안 낳고 뭐하냐" 면박..시댁 앞 돌직구

3.

박중훈 "'바이오맨' 촬영中, 3m대형 악어 마취 깨어나 실제로 사투 벌였다"(인생이영화)

4.

'47세' 이정진, ♥10세 연하 박해리와 핑크빛..."결혼할 것 같다" (신랑수업)

5.

백지영, 9살 딸 운동회에 비·정석원 투입...상대 학부모 '멘붕'

연예 많이본뉴스
1.

‘치매 투병’ 브루스 윌리스, 딸도 못 알아봐..“상태 좋지 않아요”

2.

심현섭, ♥정영림에 "아기 안 낳고 뭐하냐" 면박..시댁 앞 돌직구

3.

박중훈 "'바이오맨' 촬영中, 3m대형 악어 마취 깨어나 실제로 사투 벌였다"(인생이영화)

4.

'47세' 이정진, ♥10세 연하 박해리와 핑크빛..."결혼할 것 같다" (신랑수업)

5.

백지영, 9살 딸 운동회에 비·정석원 투입...상대 학부모 '멘붕'

스포츠 많이본뉴스
1.

"더 이상 못 보겠다!" 팬 줄줄이 떠났다…"정말 죄송합니다" '북런던 더비' 완패→또또 EPL 최저 기록, 프랭크 결국 사과

2.

'키움 역사상 최초의 다년 계약 주인공' 이원석, 전격 은퇴 선언...21년 프로 생활 마감 [공식발표]

3.

'10억 포기한 박해민 때문인가.' 패가 다 나왔는데 결정못한 김현수. 언제까지 기다려야 하나

4.

"마흔살에 이게 된다고?" 호날두,트럼프 만나고오자마자 환상 오버헤드킥 작렬!

5.

"손흥민·앙리도 못 해봤다" '토트넘 거절' 아스널 NO.10의 '첫 북런던더비 해트트릭' 비수…아스널, 토트넘 4-1 압살 '우승 GO'[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.