태연, 솔로 데뷔 10주년 기념 전시회 연다…26일 성수서 오픈

기사입력 2025-11-24 14:42


사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년를 맞이해 전시회 'TAEYEON The 10th Anniversary Exhibition [Time Lapse, Timeless]'를 개최한다.

태연 솔로 데뷔 10주년 기념 전시회 'TAEYEON The 10th Anniversary Exhibition [Time Lapse, Timeless]'(태연 더 텐스 애니버서리 [타임 랩스, 타임리스])는 서울 성동구 성수동 플라츠 2에서 11월 26일부터 12월 3일까지 총 8일간 개최되며, 태연이 솔로 아티스트로서 지나온 지난 10년의 시간을 기록하고, 또 다른 이야기로 확장되는 시간들을 주제로 기획되어 높은 관심이 기대된다.

이번 전시는 '태연한 시간', '그때의 우리, 그때의 태연', '새로운 날갯짓' 등 3개의 테마로 구성, 새롭게 촬영한 10주년 기념 사진은 물론, 이전에 발매된 솔로 앨범들의 미공개 사진과 영상을 시간의 흐름에 따라 감상할 수 있으며, 사진 외에도 다양한 오브제, 사운드, 향기 등을 유기적으로 배치해 사진전 그 이상의 몰입감을 선사할 예정이다.


또한 다양한 전시 한정 MD 상품과 엔터테인먼트 존 등 다양한 프로그램도 함께 즐길 수 있어, 현장을 찾은 팬들의 좋은 반응이 기대된다.

더불어 전시회 관람은 공식 팬클럽 S♡NE(소원) 멤버십 회원 전용 회차를 제외, 현장 키오스크 예약제로 운영되며, 전시 운영 및 관람 관련 세부 사항은 태연 공식 SNS 및 팬 커뮤니티 채널을 통해 확인 가능하다.

태연 솔로 데뷔 10주년 기념 컴필레이션 앨범 'Panorama : The Best of TAEYEON'은 12월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

