김현아·김라경·박주아, 美 WPBL 대형 지명…韓 최초 ‘여자 프로선수’…

[스포츠조선 조민정 기자] 대한민국 여자 야구가 사상 최초의 이정표를 세웠다. 미국 프로 여자 야구 리그 'WPBL(Women's Pro Baseball League)' 트라이아웃에 도전했던 김현아, 김라경, 박주아 선수가 모두 드래프트 상위 라운드에 이름을 올렸다. 내년에 약 70년 만에 부활하는 미국 여자 프로 야구 리그 무대에 한국 선수 3명이 동시에 진출하게 되면서 국내 최초의 '여자 프로 야구 선수' 탄생이 확정됐다.
지난 8월 미국 현지에서 직접 트라이아웃을 치른 세 선수는 기대 이상의 성적을 거두며 현장을 들썩이게 했다. 국가대표 포수 김현아(25)는 1라운드 전체 4순위로 보스턴에 지명됐다. 이는 미국 대표팀 핵심 선수들보다 앞선 순위로, 김현아는 화면을 보며 "손이 떨린다"며 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 보스턴의 첫 선택으로 김현아가 낙점된 배경에는 국제무대 경험과 리더십이 있었다는 평가다.
이어 대한민국 여자 야구의 에이스 김라경(25)이 1라운드 전체 11순위로 뉴욕에 호명됐다. 김라경은 자리에서 벌떡 일어나 감사 인사를 전하며 "무조건 1선발이 목표"라고 포부를 밝혔다. 투수로서 수많은 '최초' 기록을 써 온 김라경에게 WPBL 역시 높은 기대를 걸고 있다.
유격수 박주아(20)는 2라운드 33순위로 샌프란시스코의 선택을 받았다. 박주아는 "세계 최고 선수들과 경기할 날이 기대된다"며 설렘을 감추지 않았다. 탄탄한 기본기와 매끄러운 수비가 강점으로 꼽힌다.
WPBL은 오는 8월 개막한다. 세 선수가 미국 무대에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 뜨겁다.
한편 SBS는 세 선수의 도전을 담은 다큐멘터리 '미쳤대도 여자야구'를 내년 1월 초 공개할 예정이다. 트라이아웃 준비 과정부터 현장, 드래프트 지명 순간까지 모두 담았다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com