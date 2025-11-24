샤를리즈 테론이 홍대에 왜?..할리우드 스타들 깜짝 목격담

기사입력 2025-11-24 15:30


샤를리즈 테론이 홍대에 왜?..할리우드 스타들 깜짝 목격담
소셜미디어 캡처

샤를리즈 테론이 홍대에 왜?..할리우드 스타들 깜짝 목격담
소셜미디어 캡처

[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 샤를리즈 테론이 딸과 함께 서울 홍대 거리를 걷는 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

한 누리꾼은 지난 23일 소셜미디어를 통해 "홍대에서 샤를리즈 테론을 만났다"며 인증 영상과 함께 목격담을 전했다. 공개된 영상 속 테론은 갈색 롱코트에 선글라스를 착용한 채 딸과 다정히 팔을 끼고 거리를 산책하고 있었다. 눈길을 끄는 점은 경호원 없이 자연스럽게 돌아다녔다는 점이다.

해당 누리꾼은 조심스럽게 사진 촬영을 요청했고, 샤를리즈 테론은 "Hi"라고 인사하며 팬의 어깨에 손을 올린 채 흔쾌히 촬영에 응했다. 그는 "얼굴이 정말 작다. 사진 찍어주셔서 감사하다"며 감격을 드러냈다.

샤를리즈 테론의 공식 일정은 알려지지 않은 상황으로, 누리꾼들 사이에서는 "딸과 함께 휴가차 한국을 찾은 것 같다"는 추측이 이어지고 있다.

온라인에서는 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

누리꾼들은 "할리우드 대배우가 경호원도 없이 다녀도 되나", "세상에서 제일 좋아하는 배우인데 너무 부럽다", "직접 봤으면 기절했을 듯", "마네킹 비율이 실존한다는 걸 알게 된 사진" 등의 반응을 보였다.

샤를리즈 테론은 1994년 영화 '일리언 3'로 데뷔했으며, 2003년 '몬스터'로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 이후 '매드맥스: 분노의 도로'의 퓨리오사 역으로 전 세계적인 인기를 얻었다. 차기작으로는 오는 2026년 7월 개봉 예정인 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'가 기다리고 있다.

한편, 영화 '원 배틀 애프터 어나더'에서 레오나르도 디카프리오가 연기한 밥 퍼거슨의 딸 역으로 등장했던 신예 배우 체이스 인피니티도 24일 "서울 여행이 현실로"라며 한국 여행기를 공유했다.


그는 경복궁 방문, 한강 라면, 성수동 소금빵 구매, 야외 운동기구 체험 등 서울 곳곳을 즐기는 사진을 올려 시선을 끌었다.


샤를리즈 테론이 홍대에 왜?..할리우드 스타들 깜짝 목격담
체이스 인피니티는 그룹 에이티즈(ATEEZ) 등 K-팝에 대한 애정이 깊은 것으로도 잘 알려져 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 김영희, 10살 연하 남편에게 '새 차' 선물했다..."젊은이는 역시 달라"

2.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

3.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

4.

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)

5.

'217㎝' 최홍만, '이삿짐급 거대 가방' 메고 등장…공항패션 레전드 갱신

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 김영희, 10살 연하 남편에게 '새 차' 선물했다..."젊은이는 역시 달라"

2.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

3.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

4.

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)

5.

'217㎝' 최홍만, '이삿짐급 거대 가방' 메고 등장…공항패션 레전드 갱신

스포츠 많이본뉴스
1.

소신 발언! '케인은 최악'→"토트넘 프리킥 손흥민이 찼어야"…심상치 않은 성공률→속쓰린 英팬들

2.

'칼을 빼들긴 했는데' 6243억 쓰고 PS 실패한 메츠, 프랜차이즈 스타 외야수 버리고 GG 2루수 영입

3.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

4.

역대급 '손절' 트레이드 발발 → 심장을 파냈다! '영결급' 10년 원클럽맨 가차없이 내치다니

5.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.