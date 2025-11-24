새 메기 등장? '환승연애', 7주 연속 주간 유료가입기여자수 1위

19일 공개된 티빙 오리지널 '환승연애4' 11화에서는 판도라의 상자를 열듯 지난 추억을 다시 마주한 'X룸'으로 인해 환승 하우스의 분위기가 무겁게 가라앉은 가운데 베일에 싸인 인물이 등장하며 역대급 반전엔딩을 선사했다. 또한 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 비투비(BTOB) 이민혁(HUTA)과 함께 입주자들의 심리 변화를 세밀하게 들여다보며 몰입감을 끌어올렸다. 이에 7주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 흥행가도를 달리고 있다.
이날 아직 드러나지 않았던 X 커플인 재형과 윤녕의 서사가 공개되며 'X룸'을 두고 극명한 입장 차이를 보이는 입주자들의 모습이 그려졌다. 'X룸'의 여파는 환승 하우스까지 번져 누군가는 오히려 더 명확하게 새로운 사람을 향해 직진한 반면 누군가는 마음을 잡지 못하고 혼란스러워해 안타까움을 자아냈다.
그럼에도 입주자들은 순간순간 자신의 마음이 흐르는대로 솔직한 선택을 하기 위해 노력했다. 갈등과 혼란 속에서 진심을 담은 속마음 문자까지 모두 전해졌고, 새로운 핑크빛 기류와 확고한 노선이 생겨 흥미를 더했다. 여기에 새로운 인물이 환승 하우스의 문을 두드리며 폭풍전야의 긴장을 형성했다.
이렇듯 '환승연애4'는 입주자들의 디테일한 감정선은 물론 한치 앞도 예상할 수 없는 전개를 풀어나가며 도파민을 한껏 자극하고 있다. 점점 핑크빛 기류가 자리 잡아가는 환승 하우스에 새롭게 등장한 인물이 어떤 변화를 가져올지 기대감이 높아진다.